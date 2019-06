Drei-Seen-Schüler schnuppern an Kräutern

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Natur! Das war die Devise für viele Schüler der Drei-Seen-Grundschule in Fürstenberg am Montag.

Warum auch nicht: In voller Blüte steht das Grün im Seenland. Und auch im Schulgarten wächst, blüht und gedeiht die grüne Pracht unübersehbar. Die Kinder der schulischen Arbeitsgemeinschaft (AG) kümmern sich um die Grünanlage zwischen Heizhaus und alter Turnhalle mit Unterstützung von Christa Lüder zwei Mal pro Woche. Naheliegend, dass einmal Kinder der Schule "vom Handy oder Tablet aufblickend" sich mit dem Thema beschäftigen – zumal am morgigen Mittwoch der bundesweite Schulgartentag begangen wird, wie Schulsozialarbeiterin Sina Proft erklärt. Sie dirigiert die Klassen gemeinsam mit den Lehrerinnen wie etwa Kerstin Bill von Station zu Station.

Lesezeichen mit Blütenmotiv

Da wäre beispielsweise Katrin Lange von der Naturwacht des Naturparks Uckermärkische Seen. Sie bastelt und malt mit den Kindern. Das tut auch Heike Schülein, bei der die Kinder ganz besonders reizvolle Lesezeichen kreieren können, mit einem Motiv aus echten Blüten- und kleinen Blättern. Abschließend wird das kleine Naturkunstwerk laminiert. Heike Schülein freut sich, wie geschickt sich die Kinder anstellen, obgleich die "haptische Ausprägung" aufgrund digitaler Wissensvermittlung sich häufig beim Nachwuchs auf das Wischen über den Bildschirm beschränkt. "Außerdem gibt es jetzt eine Trendumkehr, die Leute lesen wieder mehr", betont Schülein, und man merkt ihr an, dass sie sich über die zumindest von ihr konstatierte Rückbesinnung außerordentlich freut.

Christa Lüder widerum macht die Kinder darauf aufmerksam, dass Natur nicht nur die gestresste Seele beruhigt, sondern im Garten außerordentlich gesunde Kräuter und Früchte reifen, die beispielsweise als Salate – mit oder ohne Quark – zubereitet werden können. Na gut, einiges wächst derzeit nicht im Schulgarten, etwa Fenchel oder die Gurken und Paprikaschoten, die von den Schülern behutsam klein geschnitten werden. Dennoch entstehen leckere Alternativen zum industriellen Fast-Food.

Was für ein würziger Duft!

Bei Klassenlehrerin Kerstin Bill können die Kinder Kräuter schnuppern, um diese anhand ihrer Duftnote bestimmen und benennen zu können. Keine leichte Aufgabe, wie selbst der Chronist feststellen muss. Obwohl jedes einzelne Kraut in einem kleinen Einweck-Glas separat aufbewahrt wird.

Klare Sache, bei der überbordenden Motorik, die manche Schüler sofort entwickeln, sobald sie sich fernab der Schulbank aufhalten, hat Sina Proft ein unterhaltsames Rahmenprogramm ersonnen. Zum Beispiel messen sich die Klassen im Tauziehen, was einen Riesenjux bereitet. Außerdem können die Kinder Sackhüpfen. Nur der andere Klassiker, das Eier laufen, fällt an diesem Tag aus: "Es ist zu windig, die Tischtennsbälle würden vom Löffel hüpfen", erklärt Proft schmunzelnd. Dann schaut sie sich um. Stolz kann sie feststellen, dass alle bei der Sache sind, niemand sich langweilt oder Desinteresse bekundet. Ziel erreicht, lacht die Schulsozialarbeiterin und begrüßt prompt die Schüler von Klassenlehrerin Ilona Mann.

Inzwischen kündigt sich bereits der nächste Höhepunkt im schulischen Alltag an: In wenigen Tagen wird das Wasserfest gefeiert.