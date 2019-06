Zugausfälle beim RE5 über Pfingsten

Matthias Henke

Gransee Wegen Arbeiten an den Oberleitungen am Bahnhof Gransee fallen von Freitag, 7. Juni, zirka 21 Uhr, bis Montag, 10. Juni, zirka 10.30 Uhr, die Züge des RE 5 zwischen Löwenberg und Fürstenberg sowie in Gegenrichtung aus. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der längeren Fahrzeiten Fahrgäste erst einen späteren Zugtakt in Fürstenberg beziehungsweise Löwenberg erreichen. Die Busse fahren jeweils von den Bahnhofsvorplätzen ab, ausgenommen nur Dannenwalde, wo der Ersatzbus an der Kirche hält. Von Fürstenberg in Richtung Süden geht es in der Regel um zehn vor halb los, In Dannenwalde halten nicht alle Busse. Jeweils zehn Minuten vor der vollen Stunde stoppt der Bus in Gransee, 18 Minuten später in Löwenberg. In nördliche Richtung fahren die Busse kurz nach halb in Löwenberg ab, um zehn Minuten vor der vollen Stunde Gransee, 29 Minuten später Fürstenberg zu erreichen. Detaillierter Fahrplan auf: bauinfos.deutschebahn.com