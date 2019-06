Zu geringe Strafen? - Polizei nimmt Falschparker ins Visier

dpa

Berlin (dpa) Bis zum Freitag stehen Rad- und Busspuren in ganz Berlin im Blickpunkt von Polizei, Ordnungsämtern und BVG. Dass die Gefahren des Falschparkens kaum bekannt sind, hat laut Polizei auch mit den geringen Strafen zu tun.

"Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da!", ruft die junge Frau, während sie auf die beiden Polizisten neben ihrem falsch geparkten Auto zu hastet. Zu spät, Einsatzführer Oliver Jäckel hat bereits den Bußgeldblock gezückt. 30 Euro für verbotenes Parken auf dem Radschutzstreifen.

An rund 190 Falschparker-Hotspots in ganz Berlin wird die Polizei vom 3. bis zum 7. Juni besonders wachsam sein, wenn es um verbotenes Halten und Parken auf Radschutzstreifen, Radwegen, Busspuren und in zweiter Reihe geht. Alle 37 Berliner Polizeiabschnitte und sämtliche Bezirksämter seien an der Aktion beteiligt, sagte der Leiter der Verkehrsüberwachung, Rainer Paetsch am Montag.

Unterstützung gibt es auch von den Busspurbetreuern der BVG, die bei Verstößen Polizei und Ordnungsämter benachrichtigen. In einigen Wochen soll der Verkehrsbetrieb anfangen, ohne Hilfe von Behörden Fahrzeuge auf Busspuren und an Haltestellen abzuschleppen, sagte die Pressesprecherin der BVG, Petra Nelken. Derzeit fehle es noch an einer Durchführungsvorschrift. Zugunsten von Autofahrern räumte Nelken ein, dass das zeitlich erlaubte Parken auf Busspuren missverständlich sei und deshalb auch zu unbeabsichtigten Verstößen führe. "Das muss einfach eindeutig geregelt sein", sagte Nelken.

Einer der Schwerpunkte, die im Blickpunkt der Polizei stehen, ist die Schlüterstraße an der Kreuzung zum Kurfürstendamm. In der Parkplatznot der dicht frequentierten Straße schrecken Autofahrer nicht davor zurück, den Radschutzstreifen zu blockieren oder in zweiter Reihe zu halten. Innerhalb von zwanzig Minuten stellte Oliver Jäckel rund zehn Verstöße fest.

Es gebe aber auch positive Beispiele, sagt Jäckel und zeigt auf einen Lieferwagen, der auf der Fahrspur steht und den Radstreifen freihält. "Die Lieferwagen-Fahrer haben es so langsam kapiert." Insgesamt gehe die Polizei mit dem Lieferverkehr nachsichtiger um, wenn es für sie keine alternative Haltemöglichkeit gebe, ergänzt Rainer Paetsch.

Dass Falschparker den Linienverkehr blockieren oder Radfahrer gefährden, vergessen die Autofahrer angesichts der niedrigen Verwarngelder von 10 bis 35 Euro schnell, wie Paetsch erklärt. Höhere Geldstrafen seien notwendig, damit sich etwas ändere. Ähnlich sieht es der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der zeitgleich eine bundesweite "Falschparker-Aktionswoche" organisiert.

Bußgelder von mindestens 100 Euro und einen Punkt in Flensburg müsse es für Falschparker geben. "Die abschreckende Wirkung des hohen Bußgelds würde das Verkehrschaos in den Städten verringern, die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöhen und die Verkehrswende voranbringen", sagte der VCD in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit weiteren Verbänden.

Mehrmals im Jahr organisiert die Polizei Schwerpunktaktionen gegen Falschparker. Bei einer ähnlichen Aktion im Oktober 2018 stellten die Beamten rund 7500 Verstöße in fünf Tagen fest. In 370 Fällen seien Fahrzeuge abgeschleppt worden.