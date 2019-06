Rathaus bis Mittwoch telefonisch nicht erreichbar

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Rheinsbergs Verwaltung ist bis einschließlich Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen. Wie Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) mitteilte, wird die Telefonanlage umgestellt. Das Rathaus erhält nicht nur neue Apparate, sondern auch andere Verträge. "Wir hatten noch Verträge aus dem Millenium", so Schwochow. Bisher wurden die Telefonate per Minute abgerechnet. Künftig zahlt das Rathaus eine Flatrate. Schwochow hofft, dass sich auf diese Weise Geld einsparen lässt. Da durch die Umstellung die Computer nicht genutzt werden können, werden keine Besucher empfangen. In dringenden Fällen ist das Rathaus unter 0174 9388231 zu erreichen.