Lebensretter suchen neues Zuhause

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die DLRG-Ortsgruppe Oranienburg sucht ein Erbpachtgrundstück für den Bau eines neuen Vereinsheims. Denn die angemieteten Räume an der Lehnitzstraße sind für die modernen Anforderungen der Lebensretter, für Seminare, Beratungen und das Einsatzmaterial schon lange nicht mehr ausreichend. Außerdem habe der Vermieter Takeda signalisiert, das Gebäude für die weitere Expansion langfristig selber zu benötigen, sagte Danny Jahn vom Vorstand der Ortsgruppe am Montag. Passende Räume mit Büros, Lagerräumen und Fahrzeughalle seien schwer zu finden. "Wir wollen deshalb selber bauen", sagt Jahn.

Der Verein ist im Gespräch mit der Stadt- und der Kreisverwaltung. "Wir haben schon viele geeignete Grundstücke entdeckt", sagt Kathleen Pieper, die sich ehrenamtlich um die Rettungsschwimmerausbildung und Verwaltungsaufgaben der DLRG kümmert. Oft sei aber schwer herauszufinden, wer überhaupt Grundstückseigentümer ist. Für die alte Polizeiwache an der Lehnitzstraße habe man sich ebenfalls interessiert. Darum hat sich auch die Stadt beim Finanzministerium beworben, um eine weitere Kita in der Innenstadt unterbringen zu können. Eine Entscheidung in Potsdam stehe aber noch aus, sagt Heidrun Gassan von der Liegenschaftsverwaltung.

Die DLRG-Ortsgruppe mit 230 Mitgliedern wird ehrenamtlich geführt und aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und der Kostenerstattung bei Einsätzen finanziert. So überwacht die DLRG in diesem Jahr wieder das Drachenbootrennen zum Stadtfest ab 14. Juni. "Wir würden auch gerne Erste-Hilfe-Seminare für Fahranfänger oder Lehrer anbieten. Doch unser Seminarraum erreicht die dafür geforderte Mindestgröße von 50 Quadratmetern nicht", sagt Kathleen Pieper. Mehr Platz benötige man auch für das Einsatzmaterial: von der Rettungsboje über Seile, Schwimmflossen bis zur Bekleidung. Das alles stapelt sich in einem engen Raum. Dringend notwendig sei aber vor allem eine Halle für das Einsatzboot und das Fahrzeug.