Blumen verdrängen Wahlplakate

Roland Becker

Velten (MOZ) Klingt abstrus, ist aber so: Die Europa- und Kommunalwahlen haben dafür gesorgt, dass Veltens Sommerblumen-Schmuck in der Innenstadt Verspätung hat. Zwar hat der Bauhof bereits vor zwei Wochen begonnen, die Blumenampeln, gespickt mit farbenfrohen Geranien, an den Laternenmasten zu befestigen. Doch da an vielen davon Wahlplakate hingen, konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden.

Am Montag wurden nun die restlichen Blumenschalen befestigt. Wo noch immer Wahlwerbung hing, wurde diese – sofern sie störte – abgenommen. "Die Tafeln sind beim Bauhof eingelagert. Die betroffenen Parteien werden angeschrieben, dass sie diese dort abholen können", informierte Rathaussprecherin Ivonne Pelz. Dort lagern auch die Plakate, die der Bauhof während der Wahlkampfphase eingesammelt hat, weil sie zum Beispiel Opfer von Vandalismus geworden waren.

Kosten entstehen dafür nicht. Denn laut gesetzlicher Regelung müssen Wahlplakate erst spätestens zwei Wochen nach dem Wahlsonntag entfernt sein. Demnach haben die Parteien und Wählergruppen noch diese Woche über Zeit, die Tafeln zu beseitigen. Und einige werden damit auch noch kräftig zu tun haben. In Velten betrifft das vor allem AfD und NPD, aber auch CDU und die Liberalen. Schneller und damit sozusagen sehr vorbildlich waren hingegen SPD, Grüne, Die Linke und Pro Velten. Von diesen politischen Gruppierungen ist kaum noch ein Plakat in der Ofenstadt zu finden.