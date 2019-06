Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am Sonntag ab 15 Uhr steigt es nun – das Fanclubtreffen für Dieter Hertrampf alias Quaster, den Ex-Puhdy. Die Gartenparty bei Irene und Jakob Schmitz in der Hohenbinder Straße ist ausverkauft, sagte Irene Schmitz am Montag.

Unter anderem werden eine Linedance-Gruppe, der Alleinunterhalter Andy Forberger und die Puhdys-Tribute-Band "Wilder Frieden" auftreten. Auch Quaster kommt nach Karutzhöhe. Er wird von Bastian Lee Jones interviewt. Irene Schmitz richtet das Fantreffen zum zweiten Mal in ihrem Karutzhöher Garten aus.