Mit dem Sommerleseclub ins Abenteuer

Jana Reimann Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Ab sofort ist der Sommerleseclub offen für alle – es gibt keine Altersbeschränkung mehr. Ganze Familien sind aufgefordert, mitzumachen. Wer sich in den Ferien durch das Angebot der Stadtbibliothek Fürstenwalde lesen möchte, kann ab 13. Juni dabei sein.

Noch besser ist es, einfach vorher zur Anmeldung vorbeizukommen – so wie die Klasse 4a der Gerhard-Goßmann-Grundschule es am Montag getan hat. Von 22 Kindern haben sich zum Start der Aktionswoche zwölf jeweils ein Buch aus dem exklusiven Sommerleseclub-Angebot reserviert. Ob digital oder Quiz – in der Zeit von 16-18 Uhr findet jeden Tag eine andere Aktion statt, die neugierig auf Geschichten macht.

Ins Leseabenteuer stürzen dürfen sich Teams mit bis zu fünf Teilnehmern. Bis 15. August gibt es im Leselogbuch Stempel für die Bearbeitung kreativer Aufgaben. Auch Hörbücher und der Besuch von Veranstaltungen zählen. Besonders fleißige Sommerleseclub-Mitglieder erhalten zur Abschlussparty, am 21. September, eine Urkunde.

Die Anmeldung für den Sommerleseclub kann online unter www.sommerleseclub.de erfolgen.