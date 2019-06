Die letzte Bonnerin

Berlin (MOZ) Ist diese Koalition noch zu retten? Und wenn ja, sollte sie überhaupt gerettet werden? Selbst entschiedenen Befürwortern der GroKo (der Autor gehörte bis vor kurzer Zeit noch dazu) fällt es sehr schwer, eine andere Antwort zu finden als "Nein". Der Zerfall der Regierung scheint nicht mehr aufzuhalten, beinahe täglich gewinnt er an Tempo. Mit dem vorzeitigen Scheitern der GroKo endet nicht nur die Ära Merkel. Die Republik steht vor einer neuen Phase.

Ja, das alles hat mit dem Rückzug von Andrea Nahles zu tun. Bis zuletzt hat die scheidende SPD-Chefin ihr Heil in Regierung und Bündnis mit der Union gesucht. Gegen Kritiker wandte sie sich mit voller Autorität und großer Härte. Nun ist Nahles weg, und keiner kann die SPD weiter in der Regierung halten. Mit ihrem Rücktritt brach auch der letzte Damm der alten parteipolitischen Raison, wonach in der Regierung mehr zu erreichen ist als in der Opposition. Die Große Koalition ist seit dem Wochenende beendet, obwohl sie noch Wochen durch die Regierungsgeschäfte taumeln wird, alleine schon, weil die SPD sich erst mal sortieren muss.

In Berlin und an diesem Wochenende und mit Nahles’ Abgang begann mit großer Verspätung das Ende der Bonner Republik. Sie war, wenn man so will, deren letzte Vertreterin. Etwa zwanzig Jahre nach dem Umzug von Regierung und Parlament an die Spree bricht sich auch in der politischen Landschaft eine neue Ordnung Bahn, passt sich jetzt der neuen Umgebung der Hauptstadt an.

Schließlich war auch die jüngste Auflage der Großen Koalition trotz ihrer ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte nur etwas, was man bereits aus den guten alten Tagen am Rhein kannte, eine Ausnahme unter den "normalen" Koalitionen, aber eine respektierte. Das ist nun vorbei. Von nun an wird alles anders. Die lautere und extremere Berliner Republik kommt mehr als zwanzig Jahre nach dem Umzug auch im Parlament an. Sie wird ihren Ausdruck in komplizierteren Koalitionen von mindestens vier Partnern finden, in geringerer Stabilität und häufigeren Wahlen.

Die Politik der neuen Republik wird zudem von anderen Parteien bestritten werden. Sie werden noch so heißen wie früher, doch wollen sie nicht mehr für den größtmöglichen Teil der Gesellschaft stehen, sondern nur noch für einen möglichst mobilisierten Teil.

Das verlangen schon alleine die neuen Kommunikationsformen. In der flüchtigen Welt der sozialen Netzwerke wird nur der wahrgenommen werden, der auf möglichst trendige Fragen die fetzigsten Antworten gibt. Wer wie SPD und Union zu vielen Dingen viele vage Dinge zu sagen hat, kommt nicht vor.

Das alles kann, muss nicht unbedingt schlechter sein. Es bieten sich zahlreiche Chancen neuer Teilhabe und Engagements. Vielleicht wird die Gesellschaft insgesamt wieder politischer. Die große Gefahr mithin ist, dass sie dabei auch unversöhnlicher und kompromissloser wird. Womöglich wird man sich noch einmal mit Wehmut an den Tag erinnern, an dem Andrea Nahles die Politik verließ, an das Ende der Stabilität.