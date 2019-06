Kinder sind wieder zurück im "Falkennest"

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ich freue mich, dass wir jetzt wieder in unserer Stammhaus zurückkehren konnten und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord geblieben sind", sagt Kerstin Borchardt. Die Leiterin der sportorientierten Kita "Falkennest" ist erleichtert, dass die 21-monatige Ausquartierung in einen ehemaligen Getränkemarkt wegen Schimmelbefalls nach dem Starkregen vom 29. Juni 2017 endlich ein Ende hat. Auch die 16 Erzieherinnen und die gut 130 Kinder sind glücklich, von ihrem Stammhaus an der Heidelberger Straße den Blick auf den Lehnitzsee wieder genießen zu können.

Dass der Starkregen vom 29. Juni 2017 derart einschneidende Folgen hinterlassen würde, war in der Kita "Falkennest" der Stadtservice Oranienburg Gesellschaft (SOG) nicht gleich absehbar. Erst im August vor zwei Jahren zeigte sich Schimmel in einem kleinen Fußbodenbereich des als Holzständerwerk errichteten Baus. Die befallenen Stellen wurden untersucht, baubiologische Proben genommen und der Amtsarzt verständigt. Am 25. August 2017 verfügte der die Schließung der Einrichtung, weil es sich um einen durchaus aggressiven Schimmelpilz handelte.

Fast eine Totalsanierung

"Zunächst nahmen wir an, dass wir es mit dem Schimmelpilz nur in einem etwa 200 Quadratmeter großen Bereich zu tun haben würden", erinnert sich SOG-Geschäftsführer Kay Duberow. Doch je weiter Gutachter das Gebäude untersuchten, umso mehr mussten sie feststellen, dass der Schimmelpilz vom gesamten zirka 1 200 Quadratmeter großen Fußbodenbereich Besitz ergriffen hatte. Aus einer Teil- wurde am Ende fast eine Totalsanierung. Denn auch die Wandverkleidung im Gebäudeinnern musste bis zu einer Höhe von einem halben Meter entfernt werden, um prüfen zu können, ob auch das Holzständerwerk noch Schimmelbefall hat. Doch nur partiell mussten dort Schäden beseitigt werden.

Zum Glück ist das Kita-Gebäude versichert. Allerdings erkannte die Versicherung den Vorgang als Großschadensfall an, was zentral von Hamburg aus geregelt wurde. Die Versicherung setzte noch einen eigenen Gutachter ein, was abermals wieder Zeit kostete. Da insgesamt zehn Gewerke betroffen waren, durfte die SOG ihrerseits ein auf Schadensfälle spezialisiertes Baubüro mit der Auftragsvergabe und Bauüberwachung beauftragen. Dennoch seien in den Sanitärbereichen zunächst teilweise falsche Fliesen eingebaut worden. Sie mussten herausgerissen und durch vorgeschriebenes rutschfestes Material ersetzt werden, was wieder Zeit kostete.

Kerstin Borchardt und Kay Duberow sind jedenfalls Steine vom Herzen gefallen, dass die Odyssee mit dem Ausweichquartier und dem Pendeln zum Außenspielplatz am Stammhaus ein Ende hat. "Ich bin der Stadt Oranienburg und dem Landkreis Oberhavel, der das Ausweichquartier zur Verfügung stellte, dankbar für die unbürokratische Hilfe. Hätten wir auf dieses Gebäude nicht zurückgreifen können, hätte die Kita ,Falkennest’ für die Sanierungszeit komplett geschlossen werden müssen", sagt Duberow, mag sich aber die Folgen einer solchen Maßnahme für betroffene Eltern gar nicht vorstellen.

Jetzt kann die Kita mit derzeit 130 Kindern ihre genehmigte Kapazität von 180 Plätzen nach und nach wieder aufbauen. Mit Laura Moldenhauer, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen hat, steht jetzt eine weitere Erzieherin bereit. Zwei Bewerbungen liegen noch vor und über weitere würden sich Kerstin Borchardt und Kay Duberow freuen.