Ratlose Sozialdemokraten

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Der angekündigte Rückzug von SPD-Chefin Andrea Nahles aus der Bundespolitik hat auch in Oberhavel hohe Wellen geschlagen.

"Für mich kam es dann doch etwas überraschend," sagte am Montag Annemarie Wolff. Die Kreisvorsitzende der Jusos Oberhavel und Vorsitzende des Landesverbands hatte erst später mit einer Entscheidung gerechnet. Dem Rücktritt selbst kann sie aber wenig abgewinnen. "Er bringt uns nicht weiter." Erneut sei eine Personaldebatte losgetreten worden, "wir müssen aber dringend über Inhalte reden", so die 28-jährige Oranienburgerin. Die Brandenburger Jusos wünschen sich zur Klärung der neuen Situation einen Bundesparteitag noch vor den Landtagswahlen in Brandenburg. Wolff: "Damit wir uns auf die Wahlen konzentrieren können." Für eine neue SPD-Führung hält sie eine Doppelspitze für sinnvoll aus "unverbrauchten und jungen Leuten, ruhig aus der dritten oder vierten Reihe", so Annemarie Wolff.

Die Basis soll abstimmen

Trotz des Wahldebakels für ihre Partei und für die CDU in Europa und auch in Oberhavel bleibt Annemarie Wolff mit Blick auf die Landtagswahl im September optimistisch. "Ich bin positiv eingestellt, aber mit Bundesthemen können wir keine Wahl in Brandenburg gewinnen." Sie setzt auf junge Wähler sowie die Gruppe der Erstwähler.

Die SPD Oranienburg fordert rund um die Wahl um den künftigen Parteivorsitz einen offenen Prozess, "bei dem sich mehrere Bewerber der Parteibasis stellen" und von der Basis auch gewählt werden. Um nicht noch mehr Land, sprich SPD-Wähler, zu verlieren, sollten Erfolge und künftige Pläne besser kommuniziert werden, so die SPD Oranienburg: "Wir wollen dazu unseren Beitrag leisten." Ähnlich sieht das der alte und neue Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Andreas Noack. "Wir dringen nicht mit unserem Themen bis zum Bürger durch. Wir müssen Politik greifbarer machen." Wie das funktionieren soll, scheint aber auch Noack nicht wirklich klar zu sein.

Die Groko als Notnagel

Als Direktkandidat für den Brandenburger Landtag hat der Veltener jetzt noch knapp drei Monate Zeit, eine Antwort darauf zu geben. Der radikale Schnitt von Andrea Nahles hat Noack nicht überrascht. "Ich habe es erwartet". Nahles sei zwar innerparteilich "hoch angesehen", so Noack, aber es sei ihr nicht gelungen, "Sympathien zu wecken". Damit habe "man keine breite Basis für sich gewonnen können". Für Noack begann das große Scheitern der SPD aber schon früher. Es sei ein Fehler gewesen, als "Notnagel" in die Große Koalition (Groko) zu gehen. Von der Bundes-SPD fordert er jetzt dennoch, an der Koalition mit der CDU/CSU festzuhalten, um den "Koalitionsvertrag programmatisch abzuarbeiten". Für die Juso-Vorsitzende Annemarie Wolff könnte jetzt hingegen auch das Ende der Groko eingeläutet werden.

Werner Hoffmann, der Vorsitzende des SPD-Ortvereins Hennigsdorf, erwartet nach dem Nahles-Rückzug, dass sich "die Personaldebatte versachlicht und der inhaltlichen Debatte der nötige Raum gegeben wird". Eine gewisse Ratlosigkeit ist bei allen Antworten zu spüren.