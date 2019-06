835 Unterschriften für öffentlichen Schlosspark gesammelt

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Die Zahl kann sich mehr als sehen lassen: 835 Unterschriften für den Erhalt eines öffentlichen Schlossparks und Schlossweges sammelten engagierte Schwanter in den vergangenen 32 Stunden. "Sonntagmittag um 10 Uhr haben wir die erste Liste ausgelegt, Montag um 17 Uhr haben wir dann ausgezählt", sagte Anja Rettschlag, eine der der Initiatoren der Aktion.

Montagabend hat sie die Unterschriften an die Gemeindevertreter in Eichstädt übergeben. "Wir vertrauen auf die Vertreter von Oberkrämer", sagte sie. Karsten Peter Schröder (SPD) nahm die Unterschriften entgegen und dankte für das Engagement. Die Abgeordneten tagten nichtöffentlich. Eine diffizile Entscheidung stand an. Schlossherr Christian Schulz muss, wie berichtet, aus finanziellen Gründen sein Schloss Schwante verkaufen.

Eine Kaufinteressentin aus Berlin will dort mit ihrer Familie hinziehen. Sie möchte offenbar, dass der bisher öffentliche Weg durch den Schlosspark nichtöffentlich wird. Dazu ist eine Änderung im Grundbuch notwendig. Ob diese erteilt wird, beschlossen die Abgeordneten in einer kurzfristig anberaumten Sitzung hinter verschlossenen Türen. Eine übliche Herangehensweise, wie einige Abgeordnete wie Dirk Jöhling und Karl-Dietmar Plentz (beide BfO) mehrfach betonten.

Am Montagabend war die Kunsthändlerin, deren Name der Redaktion bekannt ist, nicht persönlich anwesend. Dafür hatte sie prominente Unterstützung: Schauspieler Ralph Herforth ("Tatort", "Knockin’ on Heaven’s Door", "Der Eisbär") machte sich für seine Freundin stark. "Das Schloss ist wichtiger als der Weg", sagte er. Zumal seine Freundin Projekte mit Kindern und Literaturevents veranstalten möchte, die allen offen stehen.

"Das Schloss und der Weg müssen öffentlich bleiben", sagte Anja Rettschlag. Es sei die sicherste Verbindung vom Mühlenweg ins Dorfzentrum, für Kinder und Senioren gleichermaßen, per Fuß und auf dem Rad. "Gerade für ältere Menschen ist der Schlosspark die einzige Möglichkeit, unkompliziert ins Grüne zu kommen." Die Gemeindevertreter entschieden, ob die Grunddienstbarkeit abgegeben wird. "Das darf nicht sein", so Anja Rettschlag. "Die vielen Unterschriften zeigen, was die Bevölkerung will", stimmte ihr Katharina Straub, ebenfalls Mitinitiatorin der Aktion, zu.

Schon in der regen Debatte auf Facebook hatten sich Abgeordnete dazu geäußert. Montagabend, vor der Sitzung, bekräftigte Patrick Zechel von den Linken seine Position: "Der Ortsverband steht hinter einem öffentlichen Schlosspark", sagte er. Er lieferte auch eine Neuigkeit: Abseits der Berliner Kunsthändlerin habe es noch weitere Interessenten gegeben. "Auch zahlungsfähige, die eine siebenstellige Summe für das Schloss hinlegen würden", sagte er. Er hatte, wie die anderen Abgeordneten, vorige Woche Montag von dem Vorhaben erfahren. Weitere Informationen habe er sich dann mühsam zusammensuchen müssen. Margitta Bergmann (parteilos) hätte sich gewünscht, dass über das Wegerecht öffentlich diskutiert wird. "Es ist ein öffentlicher Weg, das betrifft alle", sagte sie.