Das neue Stadtparlament

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die neue Stadtverordnetenversammlung steht mit der heutigen Öffentlichen Bekanntmachung der Wahlergebnisse fest. Wenn alle 32 Gewählten ihr Mandat antreten, dann sieht das Stadtparlament so aus: Acht Frauen und 24 Männer aus neun Parteien/politischen Vereinigungen und Bürgermeister Jürgen Polzehl als stimmberechtigtes Mitglied Kraft seines Amtes teilen sich die 33 Sitze, angeführt von der SPD als stärkster Kraft mit elf Sitzen, gefolgt von der neu vertretenen Alternative für Deutschland (AfD) mit fünf Mandaten, der CDU und den Linken mit jeweils vier Vertretern, den drei Zweierfraktionen FDP, Bündnis 90/Die Grünen und BVB/Freie Wähler sowie zwei Fraktionslosen. Die Stadtverordneten sind für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Das Stadtparlament hat wie das vorherige eine Frauenqoute von einem Drittel, die Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen haben sogar eine Frauenquote von 50 Prozent. Die gewählten Stadtverordneten bringen zusammen 1714 Jahre Lebenserfahrung mit ins Amt, das ist ein Altersdurchschnitt von 53,6 Jahren. Damit ist die neue SVV älter als die alte, die zum Start 2014 noch 52 Jahre jung war. Die älteste Fraktion stellt die CDU mit einer Quote von 62 Jahren, mit Abstand die jüngste Fraktion ist Bündnis 90/Die Grüne mit 35 Jahren.

Derzeit sieben Fraktionen

Derzeit ziehen sieben Fraktionen in die SVV ein, zuletzt waren es fünf. An der Besetzung kann sich in dem Fall, dass gewählte Vertreter ihr Mandat nicht antreten, ebenso noch etwas ändern, wie an der Zahl und der Stärke der Fraktionen. Mindestens zwei Stadtverordnete können eine Fraktion bilden oder sich zu Zählgemeinschaften zusammenschließen, um mehr Gewicht bei Entscheidungen zu erhalten. Es wird damit gerechnet, dass sich Andreas Bettac (UBG) und Uwe Neugebauer-Wallura (Freiparlamentarische Allianz) einer Fraktion anschließen, da fraktionslose Stadtverordnete weniger Rechte besitzen, zum Beispiel keine Ausschüsse besetzen können. Aber auch Fraktion können sich zu größeren zusammenschließen.

Die SPD hat mit dem 72-jährigen Ulrich Giese den ältesten und dem 18-jährigen Dave Bogs auch den jüngsten Stadtverordneten in ihren Reihen. Ulrich Giese wird als Alterspräsident die konstituierende Sitzung vom 20. Juni eröffnen und leiten, bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist. Ungeschriebenes Gesetz ist, dass die stärkste Fraktion dazu das Vorschlagsrecht wahrnimmt. 2014 nutzte die SPD dies und fiel mit ihrem Kandidaten allerdings durch, weil sich die restlichen Fraktionen hinter den Gegenvorschlag Hans-Joachim Höppner gestellt hatten. 2019 hat die SPD noch einmal drei Sitze weniger, muss also Allianzen schmieden, will sie einen eigenen Vorschlag durchbringen. Laut Kommunalverfassung ist nur geregelt, dass die SVV "aus ihrer Mitte" einen Vorsitzenden wählt.

Die Stadtverordneten werden sich als erstes mit einer neuen Geschäftsordnung befassen müssen. Die Verwaltung schlägt unter anderem vor, Beschlussvorlagen und Anträge künftig nicht mehr auf Papier, sondern digital bereitzustellen. Dann bekommen die Stadtverordneten, die das wünschen, auch kostenlos ein Tablet für das digitale Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Auch die Besetzungen des Hauptausschusses und der Fachausschüsse sowie deren Leitung wird auf der konstituierenden Sitzung des Stadtparlamentes bestimmt.