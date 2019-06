Ein bisschen was für jeden

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Ein Hauch von Großstadt könnte sich schon bald über die Waldstadt legen. Zumindest setzt das diesjährige Programm des Stadtfests FinE einige neue Akzente, die ein bisschen Berliner Kultur nach Eberswalde holen. Denn unter die vielen immer wiederkehrenden Akteure und Künstler mischen sich am 15. Juni erstmalig die Leute des Eberswalder Labels Lukins. Auf ihrer Insel zum Verweilen wollen Steven Gödicke, Patrick Steppons und Mitstreiter das Mikado-Wäldchen gegenüber der Sparkasse in eine Jugendbühne für elektronische Tanzmusik verwandeln, wie sie bei der FinE-Pressekonferenz am Montag berichteten. "Wir wollen vor Ort etwas für die Jugend anbieten", sagt Steven Gödicke. Die beiden DJs und Produzenten haben sich Verstärkung von Musikern aus Eberswalde und Berlin geholt und geben selbst einen Einblick in die Welt dieser Musik.

Innenstadt wieder gesperrt

Da beim FinE die ganze Eberswalder Innenstadt zum Straßenfest erklärt wird – und deshalb auch wieder weitläufig abgesperrt ist –, finden Besucher auch an anderen prominenten Plätzen Aktionen, Konzerte und Aufführungen aller Couleur. Auf dem Marktplatz wird das Fest um 10.30 Uhr eröffnet. Beim "Mitsing-Ding" soll bei den Gästen Stimmung entstehen. Anlehnend an das Bild der Waldstadt als Sängerstadt soll das 12. FinE mit gemeinsamem Singen begonnen werden. Schlag auf Schlag folgt von da an ein Programmpunkt dem anderen. Moderatorin Carla Kniestedt führt durch das Programm.

Am Abend (20 Uhr) wird Vivien Zippel vom Tanzsalon Zippel auf dem Markt durch den Abend führen. Neben Tanzbeiträgen sind bei der Eberswalder Tanznacht vor allem die Gäste selbst gefragt, die sich bei wechselnder Musik auf der Tanzfläche austoben können. Vivien Zippel plädiert an die musikalische Offenheit der Gäste. Bespielt wird auch wieder eine große Bühne im Innenhof des Paul-Wunderlich-Hauses – sowie der Kirchhang. Ab 11 Uhr hat Kulturakteur Udo Muszynski allerlei Akteure dorthin bestellt und er verspricht: "Wir werden diesen Platz verwandeln." Egal zu welcher Zeit, es werde immer etwas zu sehen geben. In diesem Jahr zum allerersten Mal dabei ist eine Art offene Bühne im Altstadt Carrée. Von 12 bis 16 Uhr können in "FinEs Corner" unter dem goldenen Adler des Museums Hobbymusiker ihre Leidenschaft mit den Anwesenden teilen. Jeder, der möchte, kann dort spontan seinen musikalischen Beitrag leisten. Die Sparkasse Barnim wird ab 10.30 Uhr mit ihren vielen Partnern ein Familienfest feiern.

Selena Dami, beim AStA der Hochschule für nachhaltige Entwicklung zuständig für die Kulturarbeit, machte Lust auf das Campusfest, das sich ab 18 Uhr auf dem Stadtcampus an den Tag der offenen Tür anschließt. Neben Bands spielen DJs dort bis in die Nacht. Ab 11 Uhr können Studieninteressierte Wald- und Stadtcampus besuchen.

Erstmalig Besucherbefragung

Da es nach dem vergangenen FinE auch kritische Stimmen gab, führt die Stadt Eberswalde, die in diesem Jahr 90 000 Euro für das Straßenfest ausgeben will, erstmalig eine Besucherbefragung während des Fests durch, wie Wirtschafts- und Sozialdezernent Jan König berichtete. Die gestiegenen Kosten für das Fest wischt er mit einem Satz vom Tisch: "Schöne Dinge kosten eben Geld." Dem pflichtete Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) bei. Er empfinde die Summe nicht als teuer. "Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass Kultur eine große Rolle spielt", so der Bürgermeister. HNE-Präsident Wilhelm-Günter Vahrson unterstrich zudem, wie wichtig das damit eröffnete Kulturangebot als Aushängeschild für potenzielle Eberswalder ist.

Stadtfest FinE am 15. Juni, Programm unter www.eberswalde.de, www.mescal.de, www.hnee.de/offen