Schonfrist für Wahlplakate

Kai-Uwe Krakau

Bernau Die Wahlen zum Europaparlament sowie zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen und Ortsbeiräten liegen zwar schon fast anderthalb Wochen zurück, an vielen Straßen sieht man jedoch noch die mit Gesichtern und markigen Sprüchen bedruckten Plakate.

"Ein bisschen Zeit haben die Parteien und Vereinigungen noch. Die Frist, in der die Plakate entfernt werden müssen, läuft erst zwei Wochen nach der Wahl ab", sagt die Sprecherin der Stadt Bernau, Nancy Kersten. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten, dass die Parteien dieser Pflicht nachkommen. "Bereits jetzt, also eine Woche nach der Wahl, sind die meisten Plakate schon abgehängt", so Nancy Kersten. Sollten doch Verstöße festgestellt werden, weise man die Partei darauf hin. "Da es sich um Ausnahmen handelt, reagieren wir nach Fristablauf unbürokratisch und lassen von Mitarbeitern des Bauhofes die wenigen restlichen Plakate entfernen", betont die Sprecherin.

Die Verstöße wären zwar als Ordnungswidrigkeit zu ahnden, aber auch dort zeigt sich die Stadtverwaltung von ihrer besten Seite. "Da sich fast alle an die gesetzlichen Gegebenheiten halten, sind wir bemüht, auch hier unbürokratisch zu handeln", sagt Nancy Kersten.

Die Regelungen rund um das Aufhängen von Wahlplakaten sind im Paragraphen 18 des Brandenburgischen Straßengesetzes zusammengefasst. Darüber hinaus sind die Sondernutzungssatzung und die Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Bernau zu beachten. Wer Plakate aufhängen möchte, dies dürfen neben den demokratischen Parteien auch Wählergruppen, muss zwei Monate vor der Wahl einen entsprechenden Antrag beim Ordnungsamt stellen. Dieser und auch die folgende Bearbeitung sind – einschließlich der möglicherweise gegebenen Hinweise der zuständigen Behörde – in Bernau kostenfrei.

Mindesthöhe von 2,25 Meter

Bei der Frage, wo plakatiert werden darf, spielt vor allem die Verkehrssicherheit eine Rolle. So dürfen an Unfallhäufungsschwerpunkten keine Großplakate aufgestellt werden. Plakatwerbung ist zudem im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen (bis 20 Meter davor) nicht erlaubt. Ferner sind die Bereiche vor Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen sowie die Innenränder von Kurven tabu. "Die Parteien und Gruppierungen werden vom Ordnungsamt darauf hingewiesen, dass sie sich vor Beginn der Plakatierung bei der Straßenverkehrsbehörde über Auflagen informieren sollen", sagt die Sprecherin.

Die Plakate dürfen auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, wo die Kommune Straßenbaulastträger ist, und an Lichtmasten angebracht werden. Dort gibt es eine Mindesthöhe von 2,25 Meter. "Zur nächsten Wahl werden wir die Anzahl der Wahlplakate pro Partei und Mast genauer regeln", kündigte Nancy Kersten an.