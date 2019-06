MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Motorradfahrer ist in Eisenhüttenstadt am Montagvormittag verletzt worden. Der 51-jährige Mann war in der Beeskower Straße aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt, teilte die Polizei mit, die gegen 9.20 Uhr über den Unfall in Kenntnis gesetzt worden war. Der Fahrer der Honda-Maschine wurde daraufhin verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde mit etwa 1000.Euro angegeben, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.