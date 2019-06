Vor der Pause Chancen nicht genutzt

Kevin Wilke

Ortsmarke Knapp mit 2:3 unerlegen, hat der SV Pinnow seine Landesklasse-Heimpartie gegen die Fortunen aus Britz verloren.

Der Gastgeber, dem in der Rückrunde schon das eine oder andere Ausrufezeichen gelang, besaß gleich eine gute Gelegenheit. Patrick Höfert wurde von Philip Hermann mit einem langen Ball gut in Szene gesetzt, sein Schuss aber fiel zu schwach aus. Pinnow sorgte mit einem guten Mix aus Passstafetten und langen Bällen mehrmals für Gefahr. Nach Vorarbeit von Dawid Glubs war für Höfert aus 16 Metern erneut Endstation bei Keeper Patrick Görlitz. Die zunächst gefährlichste Gäste-Chance besaß Maximilian Roch. Er nutzte eine kleine Unstimmigkeit in der SVP-Defensive, um sich den Ball beinahe vom Fuß des Pinnower Keepers Kevin Wiesner zu stibitzen, aber die Chance verpuffte letztlich.

Gast trifft noch vor der Pause

Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Barnimer noch einmal den Druck. Zunächst rettete die Latte, dann sprintete Patrick Kirsten über den rechten Flügel bis in Pinnows Strafraum und bediente den freistehenden Angelo Glashagen – 0:1 (44.). Die gute erste Gastgeber-Halbzeit endete also mit einem bitteren Nackenschlag.

Etwas fehlende Laufbereitschaft bei den Platzherren machte es dem Gast nach Wiederbeginn einfach, sein Spiel aufzuziehen. Dies gipfelte in Rochs 0:2 (54.). Danach fing sich Pinnow aber wieder. Angetrieben von Höfert, Lukas Theel und Siaka Gikineh, wurde das Spiel wieder lauffreudiger, jedoch nicht zwingender. Marcel Meißners Einwechslung (65.) brachte noch einmal frischen Wind. Sein vermeintliches Anschlusstor wurde abseitsbedingt nicht anerkannt, aber Höfert besorgte wenig später das 1:2, als er einen Freistoß von Kevin Wilke über Görlitz hinweg ins Gäste-Tor verlängerte (78.).

Die Platzherren mobilisierten die letzten Kräfte, einen Ballverlust im Vorwärtsgang aber bestrafte Robert Samuel mit dem 1:3 (85.). Höfert konnte noch einmal antworten, traf erneut per Kopf nach toller Flanke des eingewechselten Tom Schartow (2:3/90.). Auf der Gegenseite setzte Tristan Dieck das Leder noch neben das verwaiste Tor.

Rick Neßler hätte sich in seinem 200. Pflichtspieleinsatz für den SV Pinnow sicher über den 17. Saisonpunkt gefreut. Britz aber zeigte sich zu abgeklärt und kaltschnäuzig vor dem Tor – Eigenschaften, die dem Gastgeber in der Saison oftmals fehlten.