Mit Kraftakt zum Sieg

Ingo Muhme

Ahrensfelde Personell arg gebeutelt, begann Ahrensfelde bei sengender Hitze zwar spielbestimmend, agierte aber im Vorwärtsgang viel zu harmlos. Babelsberg hingegen zeigte an, dass man den Abstiegskampf angenommen hatte. Der Plan, den Spielaufbau mit langen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken und auch hinter die Abwehrkette der Hausherren zu kommen, war nicht der Schlechteste. Denn mit Jonas Tzitschke hatten die 03er einen schnellen Stürmer in ihren Reihen, der gerade, wenn es gegen Ahrensfeldes langsamen Abwehr-Routinier Martin Hausstein ging, brandgefährlich wurde. "Das ist aber unser Manko, dass wir leider keinen Knipser haben. Chancen erarbeiten wir uns genug", brachte es Babelsberg-Trainer Thomas Schulz auf den Punkt. Zwar hatte Grün-Weiss durch Patrick Hamel, der sich per Doppelpass mit Maximilian Hecker in Position gebracht hatte, die erste nennenswerte Möglichkeit. Doch Gästekeeper Marvin Lais war auf der Hut und konnte die Kugel noch kurz vor Hamels Ballannahme aufnehmen (10.).

Grün-Weiss hat Chancen

Hamel hatte auch die zweite Möglichkeit, zu der er eher zufällig im Strafraum kam. Ihm fehlte aber schlussendlich die Konzentration, denn er traf den Ball nicht richtig und jagte diesen doch recht weit am Tor vorbei (16.). Babelsberg kam immer besser in die Partie und in Verbindung mit Jonas Tzitschke zu guten Möglichkeiten. Im Mittelfeld wurde viel geackert, was der Begegnung einen Hauch von Zerfahrenheit vermittelte. Nach einer Ecke prüfte Deion Nassar mit strammem Schuss Grün-Weiss Schlussmann Dominik Vollmer, der hervorragend parierte. Den abgewehrten Ball, der über den Keeper Richtung Tor flatterte, holte Steven Knörnschild sehr artistisch per Fallrückzieher zurück ins Spiel und ließ sich und seine Kollegen das erste Mal durchatmen (21.). Babelsberg kratze an der Führung. Ein Freistoß, getreten durch Arthur Hilbert, der das Quergebälk touchierte, unterstrich diese Ambitionen (26.). Der verdiente Lohn folgte auf dem Fuße. Abdihafid Ahmed hatte sich hervorragend nach Flanke an der Strafraumgrenze durchgesetzt und vielumjubelt per Flachschuss vollendet (30.). Die Einwechslung von Foday Darboe kurz vor der Halbzeit brachte Ahrensfelde wieder ein wenig zurück ins Spiel. Mit zwei Halbchancen, als so genanntes "Rauchzeichen" im Gepäck ging es zum Pausengespräch.

Abwehr wird stabilisiert

Mit dem Wiederanpfiff wurde der bärenstarke Steven Knörnschild in die Abwehrreihe beordert, um der augenscheinlichen "Langsamkeit", etwas mehr Stabilität zu verpassen. Dies funktionierte auch. Knörnschild war nun überall, grätschte Bälle in der Defensive weg und war mit seiner Kopfballstärke sehr präsent. So war es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet er den Ausgleich erzielte. Er gewann das Kopfballduell nach einem Eckball und leitet damit eine spannende Endphase ein (50.). Babelsberg präsentierte sich weiterhin als harte Nuss und vor allem nicht wie ein Abstiegskandidat, weil man immer noch im Vorwärtsgang gefährlich blieb und auch einen Pfostentreffer verbuchen konnte (63.). Til Leifheit, der nach einem Fehlpass der Gäste die Führung auf dem Fuße hatte, jagte das Leder zwar knapp, aber doch recht kläglich am Kasten vorbei (71.).

Hamel schlägt zu

Tor-Garant Patrick Hamel befreite dann die Ahrensfelder Gemüter von der Anspannung, als er aus doch relativ spitzem Winkel das 2:1 erzielte (76.). Die klareren Chancen in der Summe hatte Ahrensfelde für sich verbucht. So war der Sieg der Hausherren nicht unverdient, was auch Grün-Weiss Trainer Sven Orbanke so bestätigte. "Wir haben den Gegner schon etwas aufgebaut. Da brauchten wir uns auch nicht wundern, dass wir zurückliegen. Wir haben Klartext gesprochen und an unser Ziel, 61 Punkte zu erreichen, erinnert und ich denke, auch verdient gewonnen." Babelsbergs Coach Thomas Schulz zeigte sich in seiner Analyse schon enttäuscht. "Für mich war der Sieg nicht verdient. Am Ende sind wir aber selber schuld. Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen, können wir uns nicht beschweren. Heute war ein Sieg auf jeden Fall möglich, auch schon, weil Ahrensfelde nicht so stark wie im Hinspiel auftrat."

Doch der freiwillige Oberliga-Rückzug der Altlüdersdorfer begräbt nun radikal die Hoffnung als bester Vize der Landesliga das eventuelle Schlupfloch zum Aufstieg in Brandenburg höchste Spielklasse zu nutzen.