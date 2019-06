Gefeiert wird vor den heimischen Fans

Julian Stegemann

Eberswalde Ein Sieg am 28. Spieltag würde dem 1. FC Finowfurt reichen, um den Gang in die höhere Spielklasse klarzumachen. Meisterlich begannen auch die Gäste in blau im Fritz-Lesch-Stadion. Von Beginn an drückte der Tabellenerste aufs Gaspedal und drängte den Gastgeber weit in die eigene Hälfte. Schon bald erfolgte eine erste Torannäherung der Gäste. Maximilian Walter bekam den Ball auf der linken Offensivbahn und flankte in die Mitte. In letzter Sekunde sprang ein Eberswalder dazwischen und klärte zum Eckball. Doch die Finowfurter waren bis in die Fingerspitzen motiviert und legten nach. In der 10. Minute durften die Gäste erneut vom Flügel eine Flanke schlagen. Dieses Mal fand die Hereingabe mit Fred Hörnicke einen Abnehmer im Zentrum, der diese per Kopf an die Latte setzte. Das Führungstor für den Favoriten lag in der Luft. Mit einem klugen Pass aus der Zentrale wurde Sascha Ehling angespielt und stand plötzlich vollkommen allein im Sechzehner der Hausherren. Mit Übersicht erzielte er den Treffer zum 1:0 (12.). Die Eberswalder zeigten sich unbeeindruckt und antworteten prompt auf der anderen Seite. Nach einer Unsicherheit in der Abwehr der Finowfurter schoss Muhammed Keita aus der Drehung auf das Tor.

Schrecksekunde für die Gäste

Die Finowfurter Defensive kam mit dem Schrecken davon und blockte den Abschluss in aller letzter Sekunde. Ein Wachrüttler für den Tabellenführer. In der 23. Minute scheiterten die Finowfurter erneut am Aluminium. Diesmal war es Top-Torjäger Jens Rohrbeck, der aus kürzester Distanz den Querbalken traf. Doch der Angriff war noch längst nicht beendet. Nachdem Lok-Torhüter Randy Spur einen Schuss nach einer Ecke parierte, war er im Anschluss machtlos. Maximilian Walter stand genau richtig und wuchtete das Leder aus kurzer Distanz zum 2:0 für die Gäste.

In der 49. Minute klingelte es schon wieder. Finowfurts Jan Smolka hielt aus dem Rückraum drauf und erhöhte auf 3:0. Der Aufstiegstraum für die Gäste war nun zum Greifen nah. Doch in der Schlussphase wachte Eberswalde noch einmal auf. Philip Jeremy Rütz nickte in der 82. Minute mit einem Kopfball zum Anschlusstreffer ein. Lok gab sich noch nicht geschlagen und war in den letzten Minuten drauf und dran heranzukommen. Doch im Endeffekt fehlte es dann an Effizienz. So blieb es beim Finowfurter Auswärtserfolg und bescheidenem Jubel.

"Richtig feiern werden wir erst in zwei Wochen vor unserem eigenen Publikum", verriet Trainer Kai Rohrbeck zufrieden. Dann empfängt sein Team den SV Biesenthal.

Eberswalde: Randy Spur – David Papendick, Vinzenz Ebert, Muhammed Keita (46. Benjamin Schröter), Thorben Wolter, Diego Rosse, Christian Hildebrandt, Philip Jeremy Rütz, Jan Durchstecher, Kevin Lüdicke, Candy Herrmann

Finowfurt: George Burghause – Jan Smolka, Justin Buti (54. Lennart Prill), Tim Wetserkamp, Kilian Haß, Sascha Ehling, Linus Wegner, Marius Martin Falk, Maximilian Walter (65. Alexander Targatz), Jens Rohrbeck, Fred Hörnicke (76. Michael Lindt)