Röschen mit schönstem Geschenk

Britta Gallrein

Hamburg Alleine, beim Hamburger Derby starten zu können, ist für einen Reiter eine besondere Ehre. Das Turnier, das im kommendem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, ist eine Institution in der weltweiten Reitsport-Szene.

Das Derby ist aber nicht nur das älteste Reitturnier in Deutschland, der Parcours gilt auch als einer der schwersten der Welt mit seinen Natur-Hindernissen wie dem Pulvermanns Grab, den Bahnschranken und natürlich dem legendären Wall. Von dem müssen Pferd und Reiter erst drei Meter in die Tiefe klettern, bevor am Fuß schon der nächste Sprung wartet. Rund 90 000 Zuschauer sind auf dem Derbyplatz in Hamburg an den Turniertagen unterwegs, die Veranstaltung wird im Fernsehen übertragen.

Punkte für das Finale sammeln

Mit dabei war auch Kimberley Gibson vom RV Elisenau. Mit ihrer Stute Diarados Röschen ging sie bei der Spooks Amateur Trophy an den Start. Das Turnier in Hamburg ist dabei das erste von insgesamt fünf Qualifikations-Turnieren, die Springreiter aus ganz Deutschland absolvieren können, um die Punkte für den Start im Finale zu sammeln.

Die Elisenauerin startet in der "Large Tour", in der es über 1,40 Meter hohe Hindernisse geht. Bereits im ersten Springen am Donnerstag gelang ihr mit der zehnjährigen Diarados Röschen eine fehlerfreie Runde. Der Lohn war Platz fünf in dem gut besetzten Teilnehmerfeld.

Nicht ganz so gut lief es am Samstag, als die beiden im Zwei-Phasen-Springen einen Abwurf hatten. Am Sonntag wartete dann das letzte Springen: der Derby-Parcours. Und das ausgerechnet am 23. Geburtstag der Barnimer Amazone.

Bis auf den Wall mussten auch die Amateure fast alle Hindernisse des "großen" Derbys überwinden, das unmittelbar im Anschluss begann. "Dadurch waren schon mehrere tausend Zuschauer vor Ort – die Kulisse war sehr beeindruckend", so Kimberleys Vater und Trainer Alexander Gibson.

Das Geburtstagskind selbst ließ sich davon nicht wirklich aus der Ruhe bringen. "Wenn es fremde Menschen sind, ist mir das eigentlich egal, wie viele zuschauen. Aufgeregter bin ich eher, wenn ich weiß, ich kenne da jeden Zweiten", gesteht sie.

Dazu kommt, dass "Rosi" es faustdick hinter den großen Ohren hat. Im Umgang ist die nämlich alles andere als einfach. "Sie zickt rum beim Auftrensen, beim Weg auf dem Abreiteplatz bockt sie manchmal wie verrückt los", schildert Kimberley Gibson. Sobald sie aber heil auf dem Platz angekommen ist, auf dem die Reiter ihre Pferde aufwärmen, kennt Röschen ihren Job. "Die Bekloppten sind eben die besten", sagt Kimberley Gibson lachend.

"Mutig, schnell und viel Herz" – so beschreiben Gibsons die Stute, die auch am Sonntag wieder für ihre Reiterin kämpfte und sie fehlerfrei in der zweitschnellsten Zeit durch den Parcours trug. "Zwei gute Reiter kamen noch und ich habe gebetet, dass es noch für einen Platz unter den ersten Drei reicht", berichtet Kimberley Gibson. Die Konkurrenz patzte, die Barnimerin durfte als Zweite auf den großen Derbyplatz zur Siegerehrung. "Vor so einer Kulisse auf die Ehrenrunde zu gehen, dass ist ganz was Besonderes", schwärmt die Elisenauerin.

Trainer Alexander Gibson freute sich auch über seine Schülerin Diana Hahn, die auf ihrem Pferd Flierefluiter Platz sieben in der "Small Tour" (1,15 Meter) belegte. "Diana war gerade im ersten Springen noch sehr aufgeregt, aber sie hat das super gemacht."

Gemeinsam mit den mitgereisten Stall-Kollegen wurde der Erfolg der beiden Amazonen dann noch ausgiebig gefeiert und gemeinsam schaute man sich entspannt das Derby an.