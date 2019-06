Erst nach 80 Minuten aufgewacht

Hagen Bernard

Müllrose In der Fußball-Landesklasse Ost hat der Müllroser SV durch die 2:3 (0:1)-Niederlage beim MSV Zossen den angestrebten Sprung auf Platz 5 verpasst und findet sich auf Rang 9 wieder. Die Zossener sind mit einem Zähler mehr Achte. Zwar ist Rang 5 immer noch möglich, doch dafür müssen die Schlaubetaler laut ihrem Trainer Dirk Herrgoß die beiden noch ausstehenden Spiele gewinnen. Das ist das Heimspiel gegen Blau-Weiss Markendorf und die Auswärtspartie gegen Preußen Beeskow. In den Derbys waren die Müllroser oft stark.

Auf alle Fälle ist auch eine Steigerung im Vergleich zu den ersten 80 Minuten in Zossen nötig. Dort waren die Gäste erst in der Schlussphase aufgewacht, doch nach dem 2:3-Anschluss war eine gute Torchance nicht mehr herausgesprungen. "Wenn man auswärts zwei Tore schießt, sollte das zu einem Punkt reichen. Der Gegner war gut, wir hatten Probleme mit ihren schnellen Spitzen", urteilt Herrgoß.

Zwei Stürmer auf der Bank

Wegen Knieproblemen saß bei den Gästen Angreifer Denny Heinze nur auf der Bank. Mit Felix Hackel brachte Herrgoß einen weiteren Stürmer erst in der 2. Halbzeit, da er nach seinem Mallorca-Urlaub nicht für 90 Minuten fit war. Christopher Krüger fehlte urlaubsbedingt. Dafür kam der zuletzt Gelb-gesperrte Gordon Duran zurück und konnte René Franz nach seinem Leistenbruch nach mehreren Wochen Pause mitwirken. Er musste Andreas Vierling ersetzen, der seine Hochzeit feierte.

Nachdem Paul Herrmann in der 2. Minute vergab, bestimmten die Zossener das Geschehen, die kurz vor der Pause verdient in Führung gingen.. Zwar hätte Paul Herrmann zweimal ausgleichen können, doch per Sonntagsschuss von der Strafraumgrenze durch Tom Franke führte der MSV nach 49 Minuten mit 2:0. Nach einer Stunde legte der Gastgeber durch Domenic Engel zum 3:0 nach. Die Gäste fingen sich erst in der Schlussphase. Nach Zuspiel von Lukas Gräber in den Strafraum schaffte Paul Herrmann in der 81. Minute das 1:3. Die Müllroser nun im Aufwind, doch mehr als der Anschlusstreffer durch Paul Herrmann vier Minuten später nach einem Schuss von der Strafraumgrenze in die lange Ecke sprang nicht mehr heraus.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Lukas Gräber, Eric-Gordan Kirchhoff, René Franz, Elias Ponta Max Wagner (58. Felix Hackel), Gordon Duran, Marc Beckmann, Max Herrmann (61. Denny heinze), Adolf Kampioni – Paul Herrmann

Tore: 1:0 Abdulah Musa Said (40.), 2:0 Tom Franke (49.), 3:0 Domenic Engel (60.), 3:1 Paul Herrmann (81.), 3:2 Paul Herrmann (85.) – Schiedsrichter: Florian Lukawski (Zehlendorf) – Zuschauer: 35