FC Energie kommt nach Frankfurt

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen hochkarätigen Gegner haben die Kreisoberliga-Fußballer des FC Union Frankfurt am 22. Juni zu Gast: Der FC Energie Cottbus tritt ab 12.30 Uhr zum Testspiel im Frankfurter Stadion der Freundschaft an. Zustande gekommen war die Partie durch den Sieg der Unioner beim Hallenturnier von Union Booßen im Januar 2018. Als Hauptpreis war damals durch den Sponsor Jako ein Testspiel gegen die Lausitzer ausgelobt worden. "Wir haben nicht eher einen gemeinsamen Termin gefunden. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf dieses Spiel, es ist für unsere Spieler der Höhepunkt ihrer Karriere", sagt Unions Präsident Konrad Pintaske. Die Frankfurter hatten vor mehreren Jahren schon einmal gegen Union Berlin gespielt und außerdem Tests in Berlin gegen TeBe und den BFC Dynamo bestritten.

Nach dem Abstieg der Cottbuser ist der 22. Juni bereits Auftakt in die Vorbereitung für die neue Regionalliga-Saison. "Energie kommt mit seinen neuen Spielern und auch Trainer Wollitz ist mit von der Partie", verspricht Pintaske ein erstes Abtasten um die Stammplätze bei den Gästen. "Für uns steht das sportliche Ergebnis nicht im Vordergrund. Wir hoffen, nicht zweistellig zu verlieren und freuen uns, einen attraktiven Gegner nach Frankfurt zu holen und auf diese Weise auch die Sportstadt aufzuwerten."

Abschiedsspiel für Trainer Voigt

Ursprünglich war die Idee, das Freundschaftsspiel auf dem Heimplatz am Baumschulenweg auszutragen. "Doch das hat die Polizei aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Wir rechnen mit 500 bis 600 Zuschauern, da wären außerdem die sanitären Einrichtungen zu klein. Und da der 1. FC Frankfurt auswärts spielt, ist das Stadion frei." Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt für Rentner und Kinder bis 13 Jahren 4 Euro. Die frühe Anstoßzeit hat den Hintergrund, dass um 15 Uhr der letzte Spieltag auf Landes- und Kreisebene angepfiffen wird.

Für Unions Trainer Hartmut Voigt wird es im Übrigen ein ganz besonderer Tag: Der 63-Jährige verlässt den Verein nach zwei Jahren an der Seitenlinie aus persönlichen Gründen und bestreitet gegen Energie sein Abschiedsspiel. "Die Entscheidung bedauern wir sehr. Er hat die Mannschaft stabilisiert und es ist vor allem sein Verdienst, dass wir so eine starke Rückrunde gespielt haben und jetzt kurz vor dem Klassenerhalt stehen", lobt der Präsident, der mit dem bisherigen Nachwuchs-Trainer Nico Gärtner auch schon einen Nachfolger präsentiert. "Wir geben ihm alle Möglichkeiten, dass er die Mannschaft weiterentwickeln kann. Am liebsten natürlich weiter in der Kreis-oberliga."