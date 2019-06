Gesucht wird der Schatz von Zernikow

Matthias Henke

Zernikow Zum 22. Zernikower Ritter- und Dorffest, das am kommenden Sonnabend, 8.Juni, stattfindet, gibt es wieder eine Zeitreise in das Mittelalter. Auf dem ehemaligen Rittergut in dem Großwoltersdorfer Ortsteil veranstaltet die Gemeinde mit dem Ritterverein Zernikow und dem Hausherren, der Aqua Zehdenick, ein buntes Fest für alle, die gerne mal einen Blick in die Vergangenheit wagen wollen, wie es werbend in einer Ankündigung heißt.

Für Kinder gibt es reichlich zu entdecken und vieles lädt zum Mitmachen ein, wie zum Beispiel, die Strohhüpfburg, das Absolvieren verschiedener ritterlicher Wettkämpfe auf der Kinderturnierstechbahn, Armbrustschießen und nicht zu vergessen das Kinderschminken, wie die Veranstalter mitteilen. Ganz nach dem diesjährigen Motto "Wo ist der Schatz von Zernikow" stehen besonders die "Kleinen" im Vordergrund, die auch dementsprechend ausgestattet werden. Gegen 15.35 Uhr soll auf der Festbühne die Schatzsuche schließlich beginnen.

Der Umzug findet auch dieses Jahr wieder durch das Dorf statt, wobei es zwischen 13 und 13.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen auf der Straße in Zernikow kommen kann. Die Teilnehmer präsentieren sich anschließend in der Mitte des Hofes vor der Bühne auf der Ruine des ehemaligen Brau- und Dörrhauses.

Die Berliner Rittergilde ist auch in diesem Jahr mit ihren Mannen dabei – in voller Eisenmontur und mit Schild und Schwert bewaffnet. Weitere Attraktionen sind das "spielwütige Gesinde" mit ihrem Marionettentheater, eine Gaukler- und Schlangenshow, der Mäuseturm, sowie Handwerker, die das aufwendige Schaffen zur Zeit des Mittelalters den Festbesuchern demonstrieren.

Für die musikalische Umrahmung mit Livemusik aus diesen Zeiten sorgt das Spielwütige Gesinde. Durch das Programm (Auszug daraus siehe Infokasten) führt wieder einmal der Hofnarr. Neben dem Hofnarren, verschiedenen Händlern, den Tänzen der holden Weiber und ihren Mannen aus Zernikow, wird auch wieder an der Rittertafel ordentlich geschmaust.

Das Ritter- und Dorffest beginnt um 13 Uhr auf dem Hof des Gutes Zernikow, an dem man sich auch in Gewandung beteiligen kann. Der Eintritt kostet drei Euro. Wer in mittelalterlicher Gewandung erscheint, zahlt nur einen Goldrandtaler und Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.