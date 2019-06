Das Zittern geht weiter

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) War es das vorerst letzte Heimspiel des FC Strausberg in der Fußball-Oberliga? Wenn man die Männer gegen den bereits feststehenden Meister, SV Lichtenberg 47, gesehen hat, muss man das nicht unbedingt glauben. Die Strausberger spielten zu Hause gut gegen den Favoriten. Die Partie endete mit 0:0, mit dem auch beide Seiten durchaus zufrieden waren.

Die endgültige Entscheidung über den Klassenerhalt ist auf die nächste Woche vertagt. Dann gibt es ein echtes Endspiel für den FC Strausberg beim FC Anker Wismar. "Die Freude auf das Spiel in Wismar hält sich ein wenig in Grenzen", sagt Strausbergs Trainer Christof Reimann. "Am Pfingstsonntag, mindestens vier Stunden mit dem Bus nach Wismar ... Aber was hilft es, wir wollen dort unbedingt gewinnen, auch wenn ein Punkt schon reichen wird."

Auch sein Trainerkollege Uwe Lehmann beneidet ihn darum nicht gerade. Er sagte zum Spiel gegen den FC Strausberg: "Das war für uns heute keine leichte Aufgabe. Wir sind schon Meister, trainieren auch nicht mehr so intensiv, müssen aber trotzdem meisterlich antreten. Wir machen das natürlich aus Fairnessgründen." Übrigens ist der SV Lichtenberg 47 nicht nur Erster in der laufenden Meisterschaft, sondern auch Erster in der Fairnesstabelle. Keine Roten und Gelb/Roten Karten gab es für die Berliner in dieser Saison. "Bei heute gefühlten 40 Grad auf dem Rasen der Energie-Arena, die noch dazu kamen, war es für uns eine ganz knifflige Situation. Aber Kompliment an Strausberg, ich kann gar nicht begreifen, dass sie so tief im Keller stehen."

Sein Kollege Christof Reimann konnte nicht so richtig jubeln. "Ja, klar, ein wichtiger Punkt für uns, doch die Ausgangslage gegenüber der Partie in Wismar ist die Gleiche geblieben."

Schon in der ersten Minute hatte Lichtenberg eine große Torchance. Nach Ecke von Maximilian Schmidt war in der Mitte Sebastian Reiniger frei. Diese Ecken blieben über die gesamte Partie hinweg gefährlich und Strausberg hatte große Mühe, einen Berliner Torerfolg zu verhindern.

Die größte Möglichkeit der ersten Halbzeit hatten aber die Gastgeber. Nach schönem Pass von Yannick Mastalerz aus der eigenen Hälfte sprintete Mathias Reischert in Richtung Lichtenberger Tor. Seine halbhohe Flanke köpfte Anton Hohlfeld auf das Tor, in dem aber Torhüter Niklas Wollert großartig reagierte.

Mit Standards gefährlich

In der Pause sagte Reimann, dass seine Abwehr vor allem auf die Standards der Lichtenberger aufpassen muss. Er wollte auch gar nicht wissen, wie es auf den anderen Plätzen bei den Mitabstiegskonkurrenten stand. Seine Mannschaft hatte zwischenzeitlich sogar einen Abstiegsplatz verlassen.

Durchatmen hieß es für die Strausberger in der 51. Minute. Ein Freistoß von Maximilian Schmidt vom rechten Flügel aus flog vom linken Innenpfosten zurück ins Spielfeld. Kurz danach musste Strausbergs Torhüter Marvin Jäschke einen Schuss von Gelicio Aurelio Banze mit einem Reflex abwehren. Und auch Strausberg hatte noch eine ganz große Gelegenheit. Christopher Skade, der nun endlich für den FCS spielberechtigt ist, verpasste ganz knapp. Der Ball flog nach schönem Schuss am linken Pfosten vorbei.

Es bleib schließlich beim torlosen Remis. Beide Trainer waren sich einig, dass ihre Torhüter die besten Spieler auf dem Platz waren.

FC Strausberg: Marvin Jäschke – Yanneck Mastalerz, Alexander Sobeck, Paul Schulze, Niclas Wittur – Anton Hohlfeld (88. Dominik Tuchtenhagen), Pierre Vogt, Ilhan Sariboga, Felix Angerhoefer – Christopher Skade, Mathias Reischert

Schiedsrichter: Florian Markhoff (Rostock)