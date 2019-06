Fanfarenzug holt Titel bei Musikfest

MOZ

Strausberg Achtungserfolge hat der Fanfarenzug des KSC Strausberg beim Deutschen Musikfest in Osnabrück am Freitag und Sonnabend erreicht. Im Marsch- und Standspielwettbewerb gab es das Prädikat "Goldmedaille" und den Titel Deutscher Meister sowie jeweils Platz zwei mit dem Prädikat "Goldmedaille" in den Disziplinen Show und Marschparade, informierte Florian Saeling, Pressesprecher des Fanfarenzugs. "Die hohen Punktzahlen zeigen, dass dieses Team enormes Potenzial hat und das ist wichtig, denn in genau einem Monat ist der Fanfarenzug schon auf dem Weg zur Weltmeisterschaft nach Calgary in Kanada", erklärte Florian Saeling. Mit dem Motivationsschub der Deutschen Meisterschaft und dem Feedback der Jury, die teilweise auch in Calgary eingesetzt sei, werde der Zug in den kommenden Wochen noch einmal intensiv an den Marsch- und Showprogrammen feilen.

Stolz und erschöpft seien die 91 Musiker und Betreuer am Sonntag gegen 4 Uhr von ihrer ersten Wettbewerbsreise der Saison zurückgekehrt. Das Programm war hart. Schon kurz nach der Anreise stand Freitagnachmittag der Wettbewerb in der Disziplin Marschparade an, abends gab der Fanfarenzug ein Konzert auf dem Domplatz. Am Sonnabend, der Vormittag wurde für ein letztes Training genutzt, folgten dann zwei weitere Auftritte. Wer den Fanfarenzug bei der WM-Reise finanziell unterstützen will, findet Infos auf: http://fanfarenzug-strausberg.net