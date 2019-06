Pinselstriche sollen Geld für Kunst-AG einbringen

Matthias Wagner

Eberswalde Viele Pinselstriche sind ein Bild, könnte man sagen. In diesem Fall eines, das unter den wissbegierigen Augen einiger Freizeitmalerinnen in den Geschäftsräumen des Unternehmers und Vorsitzenden des Finower Stadtteilvereines Viktor Jede, entstanden ist.

Der ukrainische Künstler und Maler Max Skoblinsky hatte im März das Gemälde "Drei weiße Hütten in Saintes-Maries" des niederländischen Malers Vincent van Gogh (1853-1890) ausgesucht, welches er in Echtzeit während eines Meisterkurses und mit zahlreichen Erläuterungen nachempfand. Anschließend hatte er seine Kopie des Van-Gogh-Gemäldes noch verfeinert. Vincent Van Gogh gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. "Man muss die Harmonie im Bild erkennen", so Skoblinsky, der zunächst mit einer groben Skizze begann und in der Folge jeden weiteren Arbeitsschritt ausführlich beschrieb.

Das überaus farbenfrohe Gemälde dient nun nach seiner endgültigen Fertigstellung und Trocknung einem guten Zweck. Es wird zu Gunsten des Erhalts der Kunst-Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule Finow versteigert. "Das Startgebot beträgt 500 Euro", so Viktor Jede ambitioniert. Die Versteigerung des Werkes ist bereits angelaufen. "Wir hoffen auf ein hohes Endresultat", so Viktor Jede. Es sei schließlich "ein Bild für die Kinder", meint der Vorsitzende. Wer mitsteigern möchte, kann dies auf dem Postweg oder per E-Mail tun.

Über den Erlös kann sich am Ende Maria Stroedter freuen, die die Arbeitsgemeinschaft an der Finower Bildungseinrichtung leitet und ins Leben gerufen hat. Für Viktor Jede sind solche vom Verein organisierte Aktionen eine Herzensangelegenheit und gleichsam Ausdruck der Verbundenheit mit seiner Wahlheimat Eberswalde. Vor diesem Hintergrund engagiert sich der Wahlfinower neben der Vereinstätigkeit schon länger ebenfalls für Kommunalpolitisches im Bündnis Eberswalde.

Gebote können per E-Mail unter vorsitzender@stadtteilverein-finow.de oder über den Postweg an Stadtteilverein Finow e.V., 16227 Eberswalde, Eberswalder Str. 121, abgegeben werden.