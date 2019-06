Auch jüngere Ältere sind willkommen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Sanierung des Plauderstübchens in der Wilhelmstraße 28 a liegt noch kein Jahr zurück. Doch an Beliebtheit habe es trotz der monatelangen Schließung wegen der Umbaumaßnahmen nicht eingebüßt, berichtet Dagmar Grzona. Sie leitet den Treffpunkt, der vor allem von Senioren genutzt wird, mittlerweile seit 15 Jahren. Unterstützt wird sie dabei zurzeit von drei Frauen, die geringfügig beziehungsweise über sogenannte MAE-Maßnahmen beschäftigt sind. Hinzu komme ein fester Stamm von vier ehrenamtlichen Helferinnen. Geöffnet hat das Plauderstübchen montags bis freitags ab 8 Uhr.

"Wir haben an die 800 Besuche im Jahr", erläutert die 59-Jährige. Lediglich die Zahl der bei Monika Rusche in Güstebieser Loose bestellten Mittagessen sei zurückgegangen. "Wir hatten eine Zeit lang viele alleinstehende Männer. Die Frauen kochen dagegen meist noch selbst." Das A und O seien aber die Nachmittagsangebote sagt Dagmar Grzona und verweist auf Skat, Rommé und Canasta am Montag ab 13 Uhr, die Hobbygruppe am Dienstag ab 14 Uhr oder die Spielenachmittage am Mittwoch ab 14 Uhr – sofern nichts anderes geplant ist. Das kann allein schon der Geburtstag des Monats sein, der immer am letzten Mittwoch – außer im Juli und August – begangen wird. "Da gibt es Kaffee und Kuchen und es kommen die Kinder der Kita ,Freundschaft’ vorbei."

Auch Jüngere willkommen

Im Vorfeld der Brandenburgischen Seniorenwoche findet am 12. Juni, 14 Uhr, auch ein Seniorentag im Plauderstübchen statt. "Höhepunkt ist der Auftritt des Bad Freienwalder Mandolinenorchesters", sagt Dagmar Grzona und fügt hinzu, dass dafür um Anmeldungen gebeten wird. Immer donnerstags ab 13.30 Uhr trifft sich der Handarbeitszirkel. "Ich würde wohl eher montags zum Kartenspielen vorbeischauen oder die wechselnden Angebote am Mittwoch nutzen", verrät sie und fügt hinzu: "Es gibt ja auch Vorträge, Spaziergänge und Wanderungen."

Zwar habe sie noch einige Jahre bis zur Rente, aber sie würde dann gern als Gast die Angebote nutzen. Als so junge Seniorin? "Na klar, warum nicht?", fragt Dagmar Grzona zurück und vermisst gerade die jüngeren Rentner. "Dass es uns gibt, wissen die meisten, aber sie haben offenbar doch Berührungsängste." Mit zwei Ausnahmen. "Bei der Modenschau und beim Fasching sind die Jüngeren dabei."

Einer der Räume gehört jeden Mittwochvormittag jungen Familien. Der Eltern-Kind-Treff ist ebenfalls wieder im "Plauderstübchen" zu finden. Regelmäßig verabreden sich dort zudem ehemalige Krankenschwestern aus Poliklinik und Krankenhaus. Gartensparten und andere Vereine nutzen die Räume für Versammlungen. "Freitags gibt es zwei Frühstücksrunden, aber da steuern wir nur den Kaffee bei."