Vom Stahlhelm zum Kochtopf

Daria Doer

Hohen Neuendorf Die Historie eines Industriebetriebs kann Geschichten über ein ganzes Jahrhundert erzählen. Die Firmen Uniphy in Hennigsdorf und TUR Plus im Hohen Neuendorfer Gewerbegebiet sind die Enkel einer Industriegeschichte, die Hohen Neuendorf geprägt haben.

Ein Dutzend Besucher sind am Sonnabend in die Remise vom Hohen Neuendorfer Kulturkreis gekommen, beinahe alle gehörten einmal dem Kombinat TuR (Transformatoren und Röntgenwerk) in Hohen Neuendorf an. Der offene Geschichtssonnabend lädt zu einem Gespräch über die Ortsgeschichte ein. "Industriegeschichte in Hohen Neuendorf – ein abgeschlossenes Kapitel", lautet der Titel, den Dietrich Raetzer vom Geschichtskreis dem Treffen gegeben hat. Aber die Fakten aus der Stadtchronik und die Erinnerungen der Mitarbeiter zeigen eine Geschichte, die noch lebendig ist und weiterwirkt.

Als 1936 das alte Rathaus in Hohen Neuendorf gebaut wurde, besorgte die Firma Radio Oede, sonst auf Lampen, Herde, Heizgeräte und Kühlschränke spezialisiert, die Elektroinstallation. Aus Radio Oede wurde ein Rüstungsbetrieb. Zwangsarbeiterinnen fertigten dort Zündketten für die Bombenteppiche des Luftkriegs an. Im Jahr 1945 wurde der Betrieb enteignet, und beinahe sofort entstanden aus den Resten die Mechanischen Werkstätten, die nun umgekehrt Stahlhelme zu Kochtöpfen verarbeiteten und aus vorgestanzten Aluminiumstreifen der Heinkel Flugzeugwerke in Oranienburg Eimer für die Kartoffelernte anfertigten. Kurze Zeit hieß der Betrieb Sanitas und 1947 wurde Elmed mit 20 Mitarbeitern gegründet, ein Betrieb, der sich hauptsächlich mit elektrischer Medizintechnik beschäftigte. Hier wurde das Gehäuse der Infrarotlampe hergestellt, die Häftlinge im Oranienburger Untersuchungsgefängnis zusammenschrauben mussten, aber auch Geräte zur Unterwassermassage und Ultraschalltherapie, die später in fast allen Krankenhäusern der DDR zu finden waren. Weil die Herstellung sogenannter Massenbedarfsgüter jedem Betrieb vorgeschrieben war, entwickelte und verkaufte Elmed auch Hosenbügler, Toaster und Höhensonnen.

Durch einen Ministerratsbeschluss wurde Elmed 1965 der TuR Dresden zugeordnet. Der Betrieb entwickelte ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Apparaten. Ein Kurzwellengerät zur Elektrotherapie erregte die Aufmerksamkeit der Firma Siemens, die daraufhin ihr eigenes Gerät in Hohen Neuendorf weiterentwickeln ließ und es unter dem Namen "Ultratherm" international vermarktete. Das gleiche Gerät wurde in einem anderen Gehäuse als "KW 5" im gesamten Ostblock verkauft. Mit dem Aufkommen der Mikroelektronik wurde in Hohen Neuendorf sogar Medizingeschichte geschrieben. In enger Zusammenarbeit mit Ärzten der Charité wurde eine Innenohrprothese, heute bekannt als Cochlea-Implantat, entwickelt. Mit den Ärzten der Leipziger DHfK wurde ein Reizstromgerät für den Spitzensport erfunden. Es sollte über funktionelle Muskelstimulation helfen, der DDR Goldmedaillen zu sichern.

Zur Wendezeit beschäftigte die TuR mehr als 400 Mitarbeiter und bot eine Sortimentspalette von zirka 15 hochspezialisierten Geräten an. Über die Treuhand wurde die Firma verkauft und nahm in den ersten Jahren an Produktvielfalt und Wirtschaftskraft zu. Doch ab 1996 wurde die Verschuldung zu groß, so dass Ende der 1990er-Jahre auch die Geschichte dieses Betriebes in Hohen Neuendorf endete. Ehemalige Mitarbeiter führen das auch auf schlechte Beratung nach der Wende zurück.

Noch gibt es Zeitzeugen, die von der Verflechtung von Industrie, Politik und Geschichte berichten können. Das zeigt die kleine Versammlung in der Kulturremise. Sie hätte nur ein größeres, vielleicht auch junges Publikum verdient.