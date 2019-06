Gestorben in Jauchegrube: Kripo untersucht Todesursache

Jörg Kühl

Schadow Kriminalpolizei und das Landesamt für Arbeitsschutz untersuchen die Ursache für den Tod eines 54-jährigen Mannes. Dieser war am Freitagabend in einem Schacht, der zu einer Güllegrube der Schweinemastanlage in Schadow führt, gemeinsam mit einer 54-jährigen Frau reglos aufgefunden worden. Bei dem Mitarbeiter der Schweinemastanlage konnte nur noch der Tod festgestellt werden, die Frau, Kollegin des Mannes, überlebte, befindet sich nach Polizeiabgaben aber in einem kritischen Zustand.

An der Rettung, beziehungsweise Bergung der Personen waren Feuerwehren aus Pieskow, Niewisch, Friedland und Beeskow sowie drei Feuerwehrleute aus Schadow beteiligt, teilt der Stadtbrandmeister von Friedland, Steffen Krüger, mit. In der Nähe des Mannes habe sich eine Schleifmaschine "Flex" befunden. Die Polizei geht bis auf weiteres von einem Arbeitsunfall aus.

Ungeachtet des aktuellen Falles warnen Vertreter der Landwirtschaft davor, bestimmte Anlagen, wie Silos, Güllegruben oder Biogasanlagen ohne geeignete Schutzvorkehrungen zu betreten. In einer Güllegrube könnten sich lebensgefährliche Gase befinden, die man weder sehen noch hören kann. Dazu zählt Hartmut Noppe, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Oder-Spree, CO2. "Das das Gas schwerer als Luft ist, kann es sich am Boden befinden, selbst wenn die Güllegrube leer geräumt ist." Karsten Lorenz, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands, regt an, das Thema Arbeitsschutz in Güllegruben, Silos und Biogasanlagen bei künftigen Landwirtschaftsschulungen stärker zu berücksichtigen.