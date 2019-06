Familie Karbe mit jahrhundertealter Geschichte

Besuch an der Grabstätte: Anna-Sophie Müller-Guggenberger (r.) und Gudrun Karbe beim Besuch in Gramzow. © Foto: Christa Brandt

Gramzow (MOZ) Zurück zu den Wurzeln – unter diesem Motto bleibt die weitverzweigte Familie Karbe der Uckermark treu. Der aktuell aus rund 100 Mitgliedern bestehende Familienverband blickt auf eine jahrhundertealte und äußerst interessante Geschichte zurück. Und weil ein Teil der Vorfahren eng mit zahlreichen Dörfern im Kreis verbunden ist, kommen die heutigen Karbes regelmäßig zurück. Aus ihren Familien sind im Laufe der Zeit Persönlichkeiten hervorgegangen, die große Besitzungen hatten, Ämter übernahmen und in Urkunden Erwähnungen fanden.

Einer der Schlüsselorte ist Gramzow. Und so unterstützte die dortige Ortsgruppe des Uckermärkischen Geschichtsvereins rund 15 Familienmitglieder aus allen Teilen Deutschlands bei einer aktuellen Tour in die Region. "Viele sind das erste Mal hier gewesen", berichtet Christa Brandt vom Geschichtsverein. "Und sie sind schon sehr überrascht, was sich noch alles von und über die Karbes finden lässt."

Zum Beispiel der große Gedenkstein an die 1852 geborene und im nahe gelegenen Gutshaus aufgewachsene Anna Karbe. Schon durch die Namensgebung der Gramzower Grundschule bleibt sie ständig im Gedächtnis der Einwohner und der Jugend. Anna war Kind des damaligen Domänenpächters, der wie schon viele seiner Vorväter große Landwirtschaftsflächen vereinigte. Seine Tochter, die mit sieben Jahren durch einen Sturz an schweren Rückenschmerzen litt, hatte sich selbst das Lesen beigebracht und schon in ihrer Kindheit Gedichte geschrieben, aber nie veröffentlicht. Sie war sehr gottesfürchtig und besaß literarisches Talent, ihre Empfindungen auf besondere Weise auszudrücken. Erst nach ihrem Tode mit 23 Jahren wurde man stärker auf die sogenannten "Küchenlieder" aufmerksam. Heute gilt sie als Heimatdichterin.

Anna Karbe ist in Lichterfelde bei Eberswalde beigesetzt, Eltern und Geschwister liegen im Familiengrab in Gramzow. Dort hielt jetzt Pfarrer Peter Börner von der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam mit den heutigen Karbes eine Andacht. "Schüler der Grundschule pflegen regelmäßig die Grabstelle", berichtet Christa Brandt. Der Geschichtsverein habe im Auftrag der Familie Sorge getragen, dass die Stätte hergerichtet wurde. "Und jetzt wollten sich die Familienmitglieder natürlich auch ansehen, wofür ihre Spenden verwendet wurden."

Die Karbes haben ein eigenes Wappen. Details zur Familiengeschichte und zur Forschung erscheinen auch auf der eigenen Internetseite des Verbands. Demnach gibt es noch drei bis heute ununterbrochen fortlaufende Zweige: So ist der Königlich-Preußische Oberamtmann Carl Friedrich Karbe Begründer des Torgelow-Blankenburger Stammes. Philipp Heinrich Karbe war Generalpächter der Ämter Chorin und Gramzow sowie Rittergutsbesitzer auf Sieversdorf. Und Oberamtmann Adam Christian Karbe begründete den Neuendorfer Stamm. Viele Details zur Familiengeschichte sind in Büchern veröffentlicht.