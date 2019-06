Schulen gewähren Hitzefrei

Jörg Kühl

Beeskow Die Schulen reagieren auf die aktuelle Hitzewelle mit gekürzten Unterrichtseinheiten, wegfallenden Stunden oder ganztägigem Schulfrei.

Das Rouanet-Gymnasium führt heute verkürzten Unterricht durch. Ausgenommen sind die Schüler, die zur Abi-Nachprüfung erscheinen müssen, teilt der stellvertretende Schulleiter Axel Schliewe mit. Auch die Zehntklässler, die aktuell ihre mündlichen Fremdsprachen-Prüfungen absolvieren, sind vom Hitzefrei ausgenommen. Private Geräte, wie Tischventilatoren oder ähnliches, dürften nicht mitgebracht werden. "Das hilft nur Fenster auf", so Schliewe.

An der Albert-Schweitzer-Oberschule ist heute und morgen verkürzter Unterricht angesagt. Statt 45 Minuten dauert eine Unterrichtseinheit dann nur noch 30 Minuten, so Schulleiter Frank Boywitt. Genau sei das in der "Verwaltungsvorschrift Schulbetrieb" mittels Tabellen geregelt.

Die Grundschule an der Stadtmauer verkürzt ihre Stunden sogar von 45 auf 25 Minuten. Im Gebäude staue sich an der ein oder anderen Stelle die Wärme, so die stellvertretende Schulleiterin Britt Henning. Linderung verschaffe das Grüne Klassenzimmer, sofern nicht die Sonne darauf scheint. In der Fontane-Grundschule Beeskow war am Montag bereits um 11.35 Uhr der Unterricht zu Ende, um die Schüler vor der Hitze zu schützen, Die Friedländer Grundschule gewährt heute Hitzefrei.