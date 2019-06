Zweimal Edelmetall für TuS

Steffen Möbis

Frankfurt (Oder) Vier Senioren-Turner des TuS Frankfurt hatten den weiten Weg ins badische Bühl auf sich genommen, um bei den deutschen Seniorenmeisterschaften als Teil des Brandenburger Teams ihre Titelchancen wahrzunehmen.

Das Dauerduell bester Freundinnen setzte sich im Badischen fort. Ursula Willwohl und Petra Wallschläger (Eisenhüttenstadt) zeigten in der AK 60 an drei Geräten ihre Übungen, wovon jedoch nur die beiden besten Ergebnisse in die Wertung kamen. Es gewann Petra Wallschläger, die eine perfekte Übung am Stufenbarren zeigte und ihre turnerische Qualität jedem verdeutlichte. Dafür wurde sie mit der seltenen 10,0 belohnt. Ulla Willwohl konnte mit ihrer Bank- und Bodenkür den Rückstand nicht einholen und belegte Platz 2 bei 14 Turnerinnen aus dem gesamten Bundesgebiet.

In der AK 55 starteten 13 Turnerinnen. Dank einer fehlerfreien und hochwertigen Bankübung sicherte sich Cordula Kusnick den Titel im Dreikampf mit 0,1 Punkten Vorsprung. Ute Fischer steigerte sich mit hochwertigen Übungen am Boden und Bank zu einem hervorragenden 6. Platz. Leider hatte sich mit Heike Malinowski aus Eisenhüttenstadt eine Titelanwärterin gleich am ersten Gerät verletzt.

Der einzige Turner des TuS, Axel Bialas, belegte mit neuen Übungen den 9. Platz in der AK 60. Leider überzeugten die Übungen an den vier Tiefgeräten die Kampfrichter noch nicht genügend. Zwar sind sie mit Schwierigkeiten gespickt, doch so mancher Wackler verhinderte ein besseres Ergebnis.

Der Brandenburgische Landesverband schloss mit drei Titeln und weiteren Podestplätzen als einer der erfolgreichsten ab. smö