70 Jahre bei Motor

Treffen der Generationen: Horst Ehmke (l.) kramt mit dem heutigen Motor-Vorsitzenden Martin Hoeck in Erinnerungen und fachsimpelt über alte Vereinsdokumente. © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Eberswalde Zeit zum Feiern und zum sich Erinnern. Beinahe sein ganzes Leben hat Horst Ehmke dem Sport gewidmet. Am 13. Juli wird der Wahleberswalder 85 Jahre alt und blickt auf eine bewegte Zeit zurück. Seit sieben Jahrzehnten ist er dem Sportverein Motor Eberswalde treu. Geboren 1934 in Körtenthin auf Wollin im heutigen Polen, wuchs er nach dem frühen Tod von Mutter und Vater bei den Großeltern auf. Seit April 1948 ist Horst Ehmke Eberswalder. Bereits ein Jahr später trat er der Sportvereinigung Motor bei.

Vom Großvater Richard Ehmke erlernte er den Beruf des Schneiders und übte das Handwerk über mehrere Jahre aus. Mit eigenen Entwürfen hatte er sogar Auftritte in den einschlägigen Fachzeitschriften, sowie bei Leistungs- und Modenschauen der Branche. 1957 heiratete Ehmke seine Frau Brigitte, mit der er noch heute glücklich zusammenlebt. Das Paar hat zwei Kinder und durfte im Mai den 62. Hochzeitstag feiern.

Die Leidenschaft für den Sport begleitete Horst Ehmke seit frühester Jugend. Er spielte unter anderem Fußball und Handball und engagierte sich von Beginn an für die Vereinsbelange. Das Eintrittsdatum beim Sportverein Motor Eberswalde ist auf den 1. Juni 1949 datiert. Den Originalausweis hat Horst Ehmke sorgfältig aufbewahrt und zeigt ihn nicht ohne Stolz.

Seit 94 Ehrenmitglied

Seit 1994 ist Ehmke Ehrenmitglied des Vereins. "Das ist eine der Anerkennungen, die mir am meisten bedeutet", sagt der Sportbegeisterte. Und so zog es ihn auch beruflich bald ganz zum Sport. 1967 übernahm er im Kranbau den Posten des Sportsekretärs. Weitere Stationen waren die Leitung der Ende der 70er-Jahre in Betrieb genommenen "Drushba-Sporthalle", heute Freizeitbad "baff" und nach der Wende die Leitung des Sportamtes der Stadt Eberswalde bis 1992.

Während seiner 70-jährigen Mitgliedschaft bei Motor war er Übungsleiter im Fußball, Gewichtheben und Turnen. Horst Ehmke erhielt nahezu alle Auszeichnungen, die der Verein zu vergeben hatte. Seit 1995 ist er im Ruhestand. Doch Stillsitzen war seine Sache nie. So nutzte er die Zeit, um sich auch anderen Dingen zu widmen. Auf den Plan trat der bereits 1993 unter anderem von Ehmke mitbegründete Partnerschaftskreis Delmenhorst in Eberswalde, dessen Aktivitäten er als langjähriger Vorsitzender maßgeblich mitbestimmt hat. Besonders die beliebten Kohl- und Pinkelpartys, die seit 1997 stattfanden, werden vielen sicher in guter Erinnerung sein.

Allein die Gesundheit zwingt den Jubilar seit einiger Zeit ruhiger zu treten. Dennoch verfolgt er die Vereinsgeschicke mit großem Interesse und durchaus kritisch. Bei den Kindern sei der Kontakt mit den Eltern von größter Wichtigkeit, betont Horst Ehmke. Ein wenig vermisst er auch die gemeinschaftlichen Aktivitäten außerhalb des Sports. "Das ist es doch, was das Vereinsleben ausmacht", sagt er.