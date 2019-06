Spritzen statt Schwitzen

Jana Reimann-Grohs, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Schweißperlen tropfen schon am Morgen. Auf 35 Grad Celsius klettert die Temperatur am Montag. Viele Bauarbeiter müssen trotzdem im Freien schuften. Wer Glück hat, steht im Schatten. "Langsamer arbeiten geht nicht", sagt André Koss. Der Maurer hat in Fürstenwalde an der Ecke Kehrwieder-/Mühlenstraße zu tun. "Die Fassade muss in vier Wochen fertig sein", sagt er. Mit oder ohne Sonne.

Für viele Kinder haben die tropischen Temperaturen auch ihr Gutes. So dürfen die Mädchen und Jungen in der Kita "Parkspatzen" eine Matschstrecke aufbauen. Für die Größeren gibt es Hitzefrei. "Bei uns ist nach der vierten Stunde Schluss", sagt Detlef Olbrich, der Leiter der Gerhard-Goßmann-Grundschule, am Montag. Heute gibt es verkürzte Unterrichtsstunden. Besonders im Obergeschoss heize die Sonne die Räume auf. "Zwischen 9 und 10 Uhr hatten wir dort schon 27 Grad; in den Containern waren es noch mehr", so Olbrich. Auch an Jähn- und Fontane-Grundschule ist für die Mädchen und Jungen eher Schluss.

Die Erwachsenen haben es da nicht ganz so gut: "Ventilatoren an und los", heiße es etwa in der Fürstenwalder Stadtverwaltung, sagt Sprecherin Nadine Gebauer. Ab 26 Grad Celsius Innentemperatur erhalte jeder Mitarbeiter eine Flasche Wasser pro Tag. Wer im Freien zu tun habe, bekomme außerdem eine Kopfbedeckung und Sonnencreme gestellt.

Auf einen heißen Sommer hat sich Naturkostladen-Besitzerin Gabriele Reim eingestellt. Ab sieben Uhr nimmt sie täglich Ware an und baut sie in der Mühlenstraße auf. "Obst und Gemüse will bei solchen Temperaturen gepflegt werden", weiß die Fachfrau. Zur leichten Mittagskost bietet Biokoch Mario Schoenecker bei der Hitze kalte Gurkensuppe oder Quark mit Pellkartoffeln an.

25 Hitze-Fälle in Notaufnahme

Neben dem gesunden Essen ist bei der Hitze vor allem das Trinken wichtig. Generell setzen die hohen Temperaturen kleinen Kindern und älteren Menschen besonders zu, warnt Dr. med. German Kollow, der Leitende Oberarzt der Zentralen Notaufnahme und Rettungsmedizin des Helios Klinikums in Bad Saarow. "Zur Vorbeugung von körperlichen Problemen sollten kleine Kinder und ältere Menschen sich tagsüber, wenn die Hitze am größten ist, in der schattigen Wohnung aufhalten, unaufschiebbare Verrichtungen in die Morgen- oder Abendstunden verlegen und ausreichend Wasser trinken", sagt Kollow. Er und sein Team haben am Sonntag und Montag 25 Patienten, deren Beschwerden direkt oder indirekt mit den warmen Temperaturen zu tun hatten, behandelt.

Auch die Tiere des Heimtiergartens brauchen jetzt ihre Extraportion an Abkühlung. Neben frischem Trinkwasser können sich Rot- und Schwarzwild dort über Schlammsuhlen freuen.