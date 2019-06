Der Traumjob im Handwerk

Kerstin Unger

Templin (MOZ) Die Auftragsbücher der Handwerksfirmen sind voll. Doch es mangelt an Nachwuchs. Nie war die Chance für Schulabgänger größer, den Traumberuf im handwerklichen Bereich zu erlernen. Doch welches ist der richtige? Entscheidungshilfe bietet das Projekt Inisek 1, das durch das Land Brandenburg und den Europäischen Sozialfonds unterstützt wird.

100 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 der Oberschule Templin schnupperten auch in diesem Jahr in den Werkstätten der ABW GmbH ins Handwerk. "Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Templiner Oberschule zusammen", sagt Kerstin Schneider, Projektverantwortliche im Angermünder Bildungswerk. Jede der vier achten Klassen war zwei Tage in Angermünde. Die Schüler probierten sich in zwei von ihnen selbst ausgesuchten Berufsfeldern aus. Zehn standen zur Verfügung. Am begehrtesten waren die Bereiche Gesundheit/Soziales, Elektro und Kfz. An einem Tag war die Angermünder Ergotherapieschule zu Gast. Auch die Berufsfachschule des ABW stellte sich mit den Bereichen Sport/Fitness und Grafik/Design vor.

Lieber Werkstatt als Büro

Es wurde eingedeckt, tapeziert, gefeilt, gehobelt und geprüft. Lara und Leila nahmen in der Kfz-Werkstatt ein Auto unter die Lupe und beeindruckten den Ausbilder Burkhard Breunig mit ihren Grundtalenten. Lara hat auch zu Hause mehrfach mit ihrem Papa an Trabis geschraubt und könnte sich den Einstieg in diesen Beruf auch für ihre Zukunft vorstellen. "Ich möchte gerne etwas Handwerkliches machen. Eine Arbeit im Büro kann ich mir nicht vorstellen. Ich will etwas mit meinen Händen machen", meinte Lara. Kfz war ihr favorisiertes Berufsfeld. Der Tag hat ihr gut gefallen. Nächstes Jahr will sie ein Praktikum in einer Autowerkstatt machen. Wie Kerstin Schneider berichtet, ist der eine oder andere Templiner Oberschüler nach dem Schulabschluss auch schon an die Berufsfachschule nach Angermünde gekommen.

Inisek 1 ist ein aufbauendes Programm. In der siebten Klasse werden die Potenziale analysiert und Kompetenzen festgestellt, die in der achten Klasse erprobt werden können. In der neunten Klasse finden dann die Praktika statt, ehe sich die Jugendlichen in der zehnten Klasse für eine Ausbildung bewerben. "An ein oder zwei Tagen festzustellen, ob der Beruf der richtige ist, ist schwierig. Aber man kann prüfen, ob man ein Geschick dafür hat", meint Kerstin Schneider.