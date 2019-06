Balsam für die Ohren

Matthias Wagner

Chorin (MOZ) Mit der mittlerweile dritten "Nordischen Nacht" setzte das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde (BKE) unter Leitung von Holger Schella am Samstagabend ein musikalisches Glanzlicht beim diesjährigen Choriner Opernsommer.

Das altehrwürdige Zisterzienserkloster Chorin war in ein zauberhaftes Licht getaucht und schuf das passende Ambiente. "Diesmal spielt sogar das Wetter mit", freute sich Dirigent Holger Schella und erinnerte sich an verregnete Auftritte in den Jahren zuvor. Es erklangen Werke der großen Meister des Nordens: Edvard Grieg, Johan Julius Christian Sibelius und Johan Severin Svendsen. Gespenstisch und wie gemacht für die einsetzende Dunkelheit war etwa das Stück "Die Halle des Bergkönigs". Auch die Romanze für Violine und Orchester G-Dur op. 26 des norwegischen Komponisten Johan Severin Svendsen stieß auf Begeisterung. Am Ende gab es reichlich Applaus für die Künstler.

Der gelungene Abend war dabei auch der einfühlsamen Interpretation des BKE mit Konzertmeisterin Alexandra Paladi zu verdanken. "Das hat mir außerordentlich gut gefallen", meinte etwa Ingeborg Wahl aus Wolfenbüttel berührt. Die Klassik-Liebhaberin war erstmals zu Besuch im Kloster Chorin. "Diese Melodien stehen für gedankliche Tiefe und die nordische Natur", befand Christel Fehn aus Berlin begeistert am Ende des Konzerts. Für Achim Backhaus war ein Musikerlebnis dieser Art neu. Man müsse sich hineindenken, um es schön zu finden, so der Berliner. Doch nicht nur die Gäste bewegte die Musik: "Für mich ist es immer wieder erhebend, diese Stücke zu spielen", so BKE-Oboistin Zimmermann.

Die nächste Vorstellung im Rahmen des Choriner Opernsommers findet am kommenden Donnerstag statt. Die große Emmerich Kalman-Gala wird weltberühmte Operetten-Stücke in den Klostermauern erklingen lassen.

In die letzte Runde geht am Sonnabend nach erfolgreichen Aufführungen Gioachino Rossinis "Der Barbier von Sevilla". Ab Sonntag fliegt dann Johann Strauss‘ "Fledermaus" durch die historischen Backsteingewölbe in Chorin. Der Operetten-Klassiker wird zudem auch am 15. und 16. Juni im Kloster Chorin aufgeführt. Ganz neu wird in dieser Saison das große Familienkonzert am 7. Juni 2019 sein.

Klassikmusik für die Kleinsten

Dann heißt es "Peter und der Wolf" nach Sergej Prokofjew. Erwachsene und Kinder werden erfahren, wie Musik wirken und faszinieren kann, verspricht der Veranstalter. Am Sonnabend folgt dann mit der "Italienischen Nacht" Musik aus südlichen Gefilden. "Wiener Blut" mit Operettenklängen erwartet die Besucher am 13. Juni. Seinen Höhepunkt findet der Opernsommer 2019 am 14. Juni mit der Operngala sowie der Classic Pop Night am 15. Juni.

Nähere Informationen zu allen Konzerten und Vorbestellungen unter Tel. 03334/25650 oder www.klassikauseberswalde.de