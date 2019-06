Menschliche Wärme für Mütter und Kinder

Daniel Neukirchen

Fürstenwalde Jacqueline wurde mit 17 Jahren zum zweiten Mal schwanger. Ihr erstes Kind lebt nicht bei ihr, doch mit der kleinen Kimberly (4) soll jetzt alles besser werden. Auch wenn die Umstände für die junge Mutter schwierig sind. Mit dem Vater des Kindes gab es immer wieder Konflikte. Damals noch in Berlin. "Das ging so weit, dass das Wohl des Kindes gefährdet war", sagt Jacqueline, die zudem unter einer psychischen Krankheit leidet.

Hilfe fand sie vor zwei Jahren bei der Mutter-/Kind-Wohn-Einrichtung Pro Jufa des "Haus Kiebitz e.V.". Der Verein unterstützt Mütter, die sich in schweren Lebensumständen befinden und für das Wohl ihres Kindes alleine nicht mehr garantieren können. Die Vermittlung an die vom Land geförderte Einrichtung läuft über das Jugendamt. Manchmal ist Pro Jufa die letzte Chance auf eine gemeinsame Zukunft von Mutter und Kind.

"Wir wollen die Mütter für ihr Kind gewinnen", sagt Einrichtungsleiterin Sabine Viert. Viele der Mütter, die in Immobilien der Wohnungsbaugenossenschaft Fürstenwalde am Paul-Frost-Ring ihre eigenen vier Wände zur Verfügung gestellt bekommen, hätten selbst als Kind wenig von ihren Eltern mitgegeben bekommen. Diese für die Entwicklung so wichtige menschliche Wärme – viele erfahren sie erstmals bei Pro Jufa. "Ich sage immer, die Mütter reifen bei uns nach", beschreibt Viert die Situation.

So wird auch Jacqueline im Alltag unterstützt. Sechs Mitarbeiter im Tagdienst und 1,5 Mitarbeiter im Nachtdienst stehen für die Belange der Bewohner zur Verfügung. Jede einzelne Mutter – oder in Einzelfällen auch einmal ein alleinerziehender Vater – haben eine persönliche Bezugsbegleiterin. Jacqueline lernt am Paul-Frost-Ring, wie sie mit Kimberly spielen kann, wie sie ihre Tochter zu lesen lehrt und wie sie den Haushalt organisiert. Jeder Fall ist anders. Andere Mütter, andere Bedürfnisse. Jacquelines Baustelle ist derzeit die psychische Erkrankung. Erst wenn sie diese Hürde meistert, ist an ein selbstständigeres Leben zu denken. "Das ist für mich noch sehr weit weg", sagt die 22-Jährige.

Einige Mütter wohnen fünf bis sechs Monate in den Häusern, in denen Kindergeschrei in den Fluren zum Alltag gehört. Andere sind mehrere Jahre bei Pro Jufa. Die Mütter kommen nicht nur aus Fürstenwalde, sondern auch aus der näheren Umgebung oder ganz aus der Ferne. "Wir hatten sogar schon Mütter aus Bayern", sagt Viert. Die Einrichtung sei durch die Struktur mit den eigenen Wohnungen etwas Besonderes. "Wir geben jeder Mutter einen Vertrauensvorschuss", sagt Viert.

Klar, dass es in so einem Haus auch einmal zu Konflikten kommen kann. Zwischen den 17 Wohnungen, die vom "Haus Kiebitz"-Verein genutzt werden, wohnen auch ganz normale Mieter der Wohnungsbaugenossenschaft. "Am Anfang gab es oft Probleme wegen Ruhestörungen oder wenn Kinderwagen den Flur blockierten", berichtet Viert von den Anfängen im Jahr 2003 mit vier Wohnungen. Inzwischen habe sich der Ärger etwas gelegt.

Ein Leben lang Ansprechpartner

Bei der Wohnungsbaugenossenschaft kommt davon nichts an, sie hat lediglich einen Vertrag mit dem Verein, der sich selbst mit den einzelnen Mietern auseinandersetzt. "Das läuft unproblematisch, der Verein hat das im Griff", lobt Marlies Schneider, kaufmännischer Vorstand der Genossenschaft, die Zusammenarbeit. Einen weitere Vergrößerung der Einrichtung sieht Schneider allerdings nicht. "Wir sind jetzt, was die Anzahl der Wohnungen betrifft, an der Grenze von dem, was in unserer Satzung erlaubt ist", sagt sie.

Doch der Bedarf ist groß. Oftmals habe der Verein Wartelisten, so Viert. Es stehen acht Plätze für das Mutter-Kind-Wohnen zur Verfügung und fünf für das betreute Familienwohnen, das sich an Eltern mit geistiger Behinderung richtet. Seit 2003 hat die Einrichtung 112 Familien betreut, 68 Prozent von ihnen lebten später mit ihrem Kind selbständig in einer Wohnung, so der Verein. Aber die Arbeit für Sabine Viert und ihr Team ist eigentlich nie ganz beendet: "Wir bleiben ein Leben lang Ansprechpartner."