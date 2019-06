Mit Leidenschaft für Kunstgeschichte

Elke Lang

Bad Saarow Nach Bad Saarow ist Christine Dunger erst 1996 gekommen. Die 59-Jährige kennt jedoch inzwischen den Kurort mindestens genauso gut wie hier Geborene. Ja vielleicht sogar besser als mancher, hat sie doch in Leipzig Kunstgeschichte studiert und anschließend vier Jahre lang in Halle am Institut für Denkmalpflege für die Bezirke Halle und Magdeburg gearbeitet. So hat sie sich gleich nach ihrem Umzug der Gruppe der Bad Saarower Gästeführer angeschlossen, die durch Peter Grabley initiiert und geleitet wurde. "Das liegt mir, macht mir Spaß, das kann ich: mir und anderen diesen schönen Ort erschließen, in dem ich lebe", lächelt sie.

Von Mathe bis Montessori

Dieses Interesse war in Christine Dunger schon in der Kindheit geweckt worden, die sie in Pirna mit seiner mittelalterlichen Architektur im alten Stadtkern und den spätgotischen Hallenkirchen verbrachte. Die Eltern waren beide Mathematiker, befassten sich jedoch in ihrer Freizeit in einem Freundeskreis mit sächsischer Geschichte. Dieser Kreis unternahm mit Heinrich Magirius (geb. 1934), einem bekannten Kunsthistoriker mit Schwerpunkt Baugeschichte und Denkmalpflege sowie sächsischer Landeskonservator, Exkursionen in sächsische Kleinstädte, aber auch nach Dresden. Dabei orientierte er auf denkmalpflegerische Aspekte.

Christine Dunger war durch das, was der Wissenschaftler vertrat, so nachhaltig beeindruckt, dass in ihr der Wunsch entstand, Restaurator zu werden. Die 59-Jährige schmunzelt noch heute darüber: "Das habe ich bei der Besichtigung der Annaberg-Buchholzer Kirche aufgegeben, denn ich konnte mir nicht vorstellen, hoch oben unter dem Gewölbe arbeiten zu müssen."

In der Denkmalpflege war für sie die Archäologie das Spannendste zu sehen, was bei Grabungen etwa am Alten Markt in Halle und am Domplatz in Magdeburg zutage kam. Mit Gold gefüllte Truhen waren es nicht, aber Fundamente ehemaliger Bebauung wurden sichtbar.

Der Ehemann, auch Kunsthistoriker, arbeitete in Berlin und suchte von da aus im Umland eine Bleibe für die Familie. Fündig wurde er in einem romantisch wirkenden, kleinen, etwa 1870 erbauten Wohngebäude für die Ziegeleiarbeiter auf dem Gutsgelände vom Eibenhof nahe am Fontanepark. "Der Dichter muss hier vorbeigegangen sein", ist Christine Dunger gleich in der Geschichte, "aber zum Ärger der Bad Saarower hat er die Ziegelei nicht erwähnt."

Von den 15 Gästeführern, die nun von Angela Grabley zusammengehalten werden, hat jeder sein eigenes Konzept und stellt seine Route selbst zusammen. Christine Dunger quält die Gäste nicht mit Jahreszahlen. "Ich will das, was sie sehen, in geschichtlichen Zusammenhang bringen", ist ihr wichtig. Da spiele die Landbank eine große Rolle. "Warum hat sie die beiden Güter gekauft, warum hat der Landrat sie gebeten, hier auf dem Reißbrett eine Siedlung nach englischem Vorbild anzulegen? Welche Ideen stecken dahinter?" Inzwischen hat sich das Berufsbild von Christine Dunger gewandelt. Sie hat sich mit Montessori-Pädagogik befasst und will jetzt das Zertifikat für Neuromotorische Entwicklungsförderung erwerben. "Die Kunstgeschichte habe ich hier im Ort und in der Kulturlandschaft Brandenburg", ist sie zufrieden. "Es geht mir darum, die eigene Freude an der Geschichte und Ortsgestaltung weiterzugeben."