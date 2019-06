Auch auf Umwegen zur Kunst

In Hohenwutzen: Eva Laufer (v. l.) bot dort Schmuck an, Alexine Good Siebdrucke, für die sich Holger Seyfarth interessierte. Er kam wie Luise Olesch aus Berlin. © Foto: Wolfgang Rakitin

In Jäkelsbruch: Bildhauer Jörg Engelhardt im Gespräch mit Katrin Gertich. In dem Atelier hat einst auch sein Vater Horst (1951–2014) gearbeitet. Und so ist nicht immer gleich klar, von wem welche Arbeit stammt. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Kauft vom lebenden Künstler", steht auf einem Plakat in einem Aufsteller in Jäkelsbruch. Für Jörg Engelhardt macht das doppelt Sinn. "Schließlich will ich ja leben und habe auch eine Familie", sagt der Bildhauer. In dem Atelier, das Besucher angesichts des hochsommerlichen Wetters als angenehm temperiert empfinden, war einst schon sein Vater Horst tätig. Doch der lebt nicht mehr. Seit fast fünf Jahren schon. Er wurde nur 63 Jahre alt. Und der Sohn erzählt – wenn er gefragt wird. "Nein, in Bad Saarow steht keine Arbeit meines Vaters", antwortet er einem Besucher. "Ja, ich bin hier aufgewachsen", einem anderen. Allein am Freitag seien an die 60 Leute da gewesen, wird kurz darauf einer seiner Helfer berichten. "Als ich Kind war, habe ich nach der Schule die Mappe in die Ecke geworfen und bin ins Atelier. Hier durfte ich alles", blickt Jörg Engelhardt zurück.

Katrin Gertich aus Berlin, schon häufiger bei den Kunst-Loose-Tagen im Oderbuch unterwegs, zeigt sich "schwer beeindruckt". Das Atelier mit den dicht an dicht stehenden Arbeiten von Vater und Sohn sei ein Traum, findet sie. Jörg Engelhardt pflichtet ihr bei. Genauso offen antwortet er auf Fragen nach Arno Breker, der während der Nazizeit als Staatsbildhauer galt und das einstige Rittergut Jäkelsbruch geschenkt bekam. "Ja, das war ein braunes Atelier", sagt Engelhardt und will wie schon sein Vater etwas dagegen setzen. "Wir sind aber schon viel länger hier", macht der heutige Nutzer deutlich.

Sein Faible für Affen ist nicht zu übersehen. Drinnen wie draußen. Ob als Bronze in verschiedenen Größen oder in Öl auf Leinwand. "Das ist ein echtes Gorilla-Skelett", lenkt er zwischendurch von anderen Tierzeichnungen ab und verblüfft mit Sätzen wie: "Und manchmal bin ich der größte Affe." Ob er sich vorstellen kann, den Marktbrunnen in Wriezen, also ein Werk seines Vaters ,fortzusetzen? "Ja, ich war deshalb bereits vor einiger Zeit bei der Stiftung Oderbruch", entgegnet er und ergänzt auf weitere Nachfrage: "Vielleicht habe ich daran im Auftrag meines Vaters sogar schon gearbeitet, irgendetwas ziseliert, aber das liegt soweit zurück, dass ich mich kaum erinnern kann."

Beim Tag der Städtebauförderung im Mai hatte Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) erklärt, dass Horst Engelhardt den mit Spenden finanzierten Brunnen nicht habe vollenden können. Seine teils provozierenden Details bieten bis heute Diskussionsstoff, wenn auch nicht mehr offen in der Stadt, so doch zumindest immer wieder bei Besuchern. "Ich würde mich an den Entwürfen meines Vaters orientieren", sagt Jörg Engelhardt und fügt hinzu, dass Modelle bereits vorbereitet seien. Doch das Ganze müsse natürlich finanziert werden. Schließlich stecke immer Handwerk hinter der Kunst, auch hinter seiner, selbst wenn er diese zwischendurch als "Quatsch" oder mit Blick auf die Preise als Geschenke bezeichnet. "100 Euro" steht auf kleinen Aufklebern bei gerahmten Zeichnungen, bei den kleineren Bronzen, die auf einem Tisch stehen, sind es jeweils mehrere hundert Euro und die noch nicht ganz fertige Gans in Lebensgröße beziffert er auf Nachfrage auf 7500 Euro.

Nebenbei kündigt er für den Abend seinen Freund Dennis B. Markheim an. Der Sänger tritt während der Kunst-Loose-Tage auf mehreren Höfen auf. Zwei Berlinerinnen, die sich in der Wriezener Villa Blunk schon eines der Faltblätter mit Karte geholt hatten, wollen über Neutrebbin nach Neulietzegöricke. Das ist nicht der direkte Weg, aber darum geht es an diesem Wochenende ja auch nicht. "Wir haben versprochen, am Nachmittag bei Heike Zappe auf dem Hof zu sein", begründen die Frauen ihr Ziel und sind dort später auch anzutreffen. In einer Scheune hängen neue Arbeiten von Dorothee Irene Müller. Die Malerin hat sich von der Kirschblüte in New York inspirieren lassen, auch wenn sie diese bei ihrem Besuch nicht selbst erlebt habe. "Aber mir ist davon so vorgeschwärmt worden." Vor zwei Jahren war die Buckowerin das erste Mal bei Heike Zappe dabei. Keramikerin Christine Pfundt stieß 2018 dazu. Sie ist ebenfalls in Buckow zu Hause und präsentiert sich zudem mit grafischen Arbeiten. Die Gastgeberin dagegen fasziniert im einstigen Stall mit immer noch vorhandener Tränke mit Fotografie und Cyanotypie.