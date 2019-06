MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Gartensparte "Schrabsche Mühle" zwischen dem Ortseingang Eisenhüttenstadt und dem Kreisel an der B.112 waren Einbrecher unterwegs. Nach Angaben der Polizeidirektion Ost sind dort im Verlauf des Wochenendes diverse Gartengerätschaften sowie ein Fernsehapparat gestohlen worden. Außerdem wurde das Inventar in verschiedenen Bungalows durchsucht. Der genaue Schaden konnte am Montag noch nicht beziffert werden.