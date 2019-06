Schlägerei vor Supermarkt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen am Sonntag eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heilbronner Straße. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte ein betrunkener 41-Jähriger eine Gruppe von sechs oder sieben Jugendlichen. Eine Person aus der Gruppe schlug daraufhin auf den Mann ein, bis dieser stürzte. Am Boden wurde der 41-Jährige weiter getreten, anschließend flüchteten die Jugendlichen. Herbeigerufenen Polizeibeamte nahmen den unverletzten Mann mit aufs Revier, wo er seinen Rausch von 2,5 Promille ausschlief. Die Kriminalpolizei ermittelt.