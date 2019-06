Leberwurstbrot fällt aus

Jörg Kotterba

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei DDR-Legenden gaben sich am Premieren-Sonnabend der "Familienbande" im Sommertheater der "Oderhähne" die Ehre: Angela Gentzmer, Haus-Texterin der 1991 gestorbenen Entertainerin und Ulknudel Helga Hahnemann. Und Regisseur Klaus Gendries ("Florentiner", "Aber Vati"). Begleitet wurden sie von Schauspieler Uwe Karpa. Der überlegt, "Die Familienbande" auch in Berlin zu zeigen. "Ich kenne das Buch. Was Regisseur Wolfgang Flieder mit seinen drei Protagonisten auf der Bühne umgesetzt hat, ist aller Ehren wert", lobte der 73-jährige Mime.

Die drei Protagonisten sind Heinz Klever. Er schrieb den kompletten Text und steht als Vater Hajo Kleinfeld gemeinsam mit Dagmar Gelbke als Ehefrau Moni und Frank Brunet als Sohn Fritjof im Rampenlicht. "Ich war ganz aufgeregt. Daggi Gelbke wiederzusehen", erzählte Gentzmer am Sonnabend zu später Stunde. In ihrer Helga Hahnemann-Zeit mit so herrlichen Songs wie "Een kleenet Menschenkind" und "Jetzt kommt dein Süßer" war sie Mentorin der Gelbke. "Sie zeigte sich heute einfach wunderbar. Das Sommertheater-Stück hat mir sehr gefallen", lobte die Grande Dame aus Berlin. Sie feiert in wenigen Monaten ihren 90. Geburtstag.

Auch Wolfgang Neumann, Vorsitzender von Frankfurts Stadtverordnetenversammlung (SVV), fand das Stück "gelungen. Es rutschte manchmal ganz schön dicht an die Wahrheit." Sein SVV-Kollege Josef Lenden hingegen missfiel, dass "Die Familienbande" nur aus einer Feder stammt. "Das ist ein Sommertheater-Stück, wie wir es von früher nicht kennen." Kabarett-Chef Wolfgang Flieder brachte sein humorvolles Fazit so auf den Punkt: "Der Vater kriegt bei dieser chaotischen Ehefrau nie einen Nagel in die Wand. Und der Sohn nicht einmal das angedrohte Leberwurstbrot..."

40 Jahre in der "Pension Mama"

Diese Stulle mit Leberwurst zieht sich wie ein roter Faden durch "Die Familienbande". Der 40 Jahre und ältere Sohn Fritjof, genannt Bubi, kommt fast täglich in die "Pension Mama". Mal will er von dort nach Kalkutta reisen, um Samariter zu spielen. Dann träumt, nein, spinnt er, Bankberater, Altenpfleger, schließlich Schauspieler zu werden. Auch in dieser Rolle ist er köstlich. Und spielt einen Auskunftsberater bei der Bahn. Dagmar Gelbke als Frau von Donetti will nach Brrrrrieskow-Finkenheerrrrd. Heinz Klever ist Regisseur. Und dem Verzweifeln nah.

Co-Regisseurin war Kathleen Wegner. Für die wunderbaren Kostüme gebührt Erna Kunze ein Lob. Für tolle Technik sorgten Peter Heinrich und Ronald Merting. Frank Brunet ist übrigens am 22. Juni, 20 Uhr im Sommertheater mit seinem Programm "#ParisBerlin – Songs, Lieder& Chansons" live zu erleben.

Nächste Vorstellungen am 6., 7., 8., 13., 15., 20., 21., 28. Juni (jeweils 20 Uhr); 27. Juni Seniorenvorstellung (15 Uhr). Tickets unter Telefon 0335 23723