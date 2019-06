Dieter Juritz war 22 Jahre lang Ortsvorsteher

Aufs Zielen kommt es an: Büchsenwerfen gehörte beim Kinderfest ebenso zu den acht Stationen wie Sackhüpfen oder ein Einsatz mit der Handdruckspritze der Feuerwehr gegen "Brände" in einer Papp-Hausfassade. © Foto: Thomas Berger

Sternebeck Dieter Juritz gehört zu denjenigen, denen zu viel Trubel um die eigene Person eher unangenehm ist, die nicht gern in eigener Sache im Rampenlicht stehen. Dennoch war der Mann, der nächsten Monat 78 wird, zutiefst gerührt, als ihm jetzt aus Anlass des großen, längst zur Tradition gewordenen Festes zum Kindertag in Sternebeck noch einmal explizit Dank gesagt wurde. Denn nach 22 Jahren als Ortsvorsteher zieht sich der engagierte Veteran nun aus der aktiven Kommunalpolitik zurück, war zur Wahl nicht mehr angetreten.

Beistand für den Nachfolger

Einen stillen, heimlichen Abschied wollten ihm "seine" Sternebecker, die ihm so viel zu verdanken haben, allerdings nicht gönnen. Gerade Heidi Leppin, die letzten paar Jahre als Gemeindevertreterin eng an seiner Seite und auch bei den Kinderfest-Vorbereitungen eine weitere treibende Kraft, und der neue Ortsvorsteher Dirk Hartwig würdigten noch einmal die Verdienste des Geehrten. Er hoffe, dass ihm die hinterlassenen Fußstapfen auf Dauer nicht zu groß seien, betonte Hartwig, und Heidi Leppin äußerte die Hoffnung, dass Dieter Juritz seinem Nachfolger noch ein wenig beistehen, in manche Aspekte der Aufgabe einarbeiten werde, damit dieser Generationenwechsel wirklich gelinge.

In seiner bescheidenen, zugleich immer präsenten und zupackenden Art hat sich Dieter Juritz bei seinen Mitbürgern über die Jahre höchste Anerkennung erworben, wie Heidi Leppin in ihrer kurzen, aber auf den Punkt gebrachten Laudatio betonte. "Du hast für jedes Problem eine Lösung gefunden – oder es selbst in die Hand genommen, den Trecker rausgeholt und gleich losgelegt", beschrieb sie das Engagement, das statt langer Debatten immer darauf aus war, schnell etwas zu erreichen und Ärgernisse zu beseitigen. Das galt für Schlaglöcher im Asphalt, ein lockeres Geländer am Teich und vielerlei mehr. Und dass der tief im Ort Verwurzelte ein großes Herz für Kinder habe, stehe erst recht außer Frage.

Das Fest zum Kindertag ist wesentlich mit seine Erfindung, und beim Märchenspiel der Erwachsenen für die kleinen Hauptpersonen, das in diesem Jahr wegen Zeitknappheit im Umfeld der gerade erfolgten Wahlen erstmals ausfallen musste, schlüpfte Juritz in der Vergangenheit in diverse Rollen, war wahlweise Müller, König, Frau Holle oder auch Rotkäppchens Großmutter.

Der Bau des Spielplatzes auf der Wiese geht ebenso auf sein Konto wie die Sanierung der Dorfkirche auf der anderen Straßenseite, die Gestaltung des Friedhofes, der Aufenthaltsraum der Feuerwehr oder eher kleinere Aktionen wie das Aufstellen von Bänken, das Rücken des alten Mühlsteins an seinen Platz in der Dorfmitte oder die Verschönerung der Bushaltestelle, listete Heidi Leppin die wichtigsten Wegmarken auf. Selbst die benachbarten Harnekoper, mit denen die Sternebecker seit Mitte der Siebziger Jahre bis zur Fusion mit Prötzel eine Doppelgemeinde bildeten, hätten viel von Dieter Juritz profitiert. Beim alljährlichen Erntefest stand er organisatorisch an vorderster Stelle, brachte auch sonst Alteingesessene und Neubürger. Jung und Alt zusammen, ging vor Weihnachten oder am Frauentag von Haus zu Haus. Sich bei solchen Gelegenheiten die Sorgen der Einwohner anzuhören und sie zugleich aktiv bei Einsätzen einzubeziehen, um Hilfe zu fragen, legte er seinem Nachfolger als wichtig Rat ans Herz.

Das diesjährige Kinderfest jedenfalls war wieder ein Beispiel des dörflichen Zusammenhalts. Die Harnekoper Kreativ-Klucken luden an ihren Mal- und Bastelstand, Orts- und Bahnhofsfeuerwehr hatten gemeinsam mit Zielen aus der Handdruckspritze auf eine Hauswand eine der acht Stationen des Aktiv-Parcours vorbereitet, zu dem auch Büchsenwerfen, Sackhüpfen, Enten-Wegschwemmen und mehr gehörten. Wer alles bewältigt hatte, auf den warteten zwei Kugeln gratis an Muderacks Eiswagen.