Wasserstoff treibt an

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Daniel Düsentrieb von Walt Disney war Erfinder. Unterschiedliche Gefährte hat die Comicfigur entwickelt. Das, was die Kreiswerke Barnim gemeinsam mit der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB), der Barnimer Busgesellschaft (BBG) und weiteren Partnern vorhaben, soll hingegen schon bis 2023 im Paket realisiert sein. Zumindest stellt sich das Ex-Landrat Bodo Ihrke so vor. In fünf Teilprojekten soll die Zukunftsidee Fuß fassen, die Gesamtprojektkoordination hat neben Ihrke – "Ich mache nur paar Stunden in der Woche mit"– Kathrin Tillmann.

Im Kreis-Wirtschaftsausschuss stellte Bodo Ihrke die Grundidee vor, die sich künftig auch auf jeden Barnimer auswirkt. Denn sie kostet eine Menge Geld. Im Rahmen der Kreisstrategie bis 2025 für den ÖPNV wurde der Ausbau des Bernauer Stadtverkehrs bereits beschlossen. Dafür sollen zunächst sechs Brennstoffzellenbusse angeschafft werden, die mit Kosten von 4,2 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Differenz übernimmt Bund

Die Differenz zum Kauf von sechs Dieselbussen beträgt 2,28 Millionen Euro. 40 Prozent der Mehrkosten trägt der Bund, so Ihrke. Das sind 1,13 Millionen Euro. Die Differenz bezuschusst der Kreis an die Bustochter. Außerdem verändern sich die Betriebskosten. Wasserstoff ist deutlich teurer als Diesel. Ein Kilometer kostet 6,50 Euro, beim Diesel 2,80 Euro. Auch diese Mehrkosten summieren sich aktuell auf 1,33 Millionen Euro. Allerdings möchte sich der Barnim mit seiner Null-Emmissions-Strategie genau diese wegweisende Technologie leisten.

Zunächst sollte die Enertrag mit ihrem Hybridkraftwerk bei Prenzlau mit einsteigen. Doch dann müsste der Wasserstoff über die Landstraße hin zum Abnehmer transportiert werden. Damit werde die Sinnhaftigkeit ad absurdum geführt. Auf einen 35-Tonner passen nur tausend Kilogramm Wasserstoff, wenn er verpresst ist. Deshalb die neue Idee: Aus Windkraft und Photovoltaik soll der Strom für die Erzeugung kommen. Wo das Ganze spielt, welche Windräder oder Sonnenkollektoren dafür zur Verfügung stehen, das wollte Ihrke noch nicht sagen. Es werde gesucht. "Die Tankstelle muss in der Nähe der Schienen liegen", betonte der frühere SPD-Landrat.

Deshalb haben sich die Kreiswerke weitere Partner, darunter die Uni in Cottbus/Senftenberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, an die Seite geholt. Fahrzeug- und ortsübergreifend zu agieren, dazu noch kohlendioxidneutral, das ist der Anspruch.

Zuschüsse dringend nötig

Der Brennstoffzellenbus kann weiter fahren, wird kürzer betankt und passt in dieses Raster. Er produziert mit Wasserstoff 6,5 Kilogramm Kohlendioxid je Kilometer. Mit fossilem Brennstoff wären es 58 Kilogramm, im Dieselbus 111 Kilogramm. Den entsprechenden Förderantrag für die Gesamtidee wollten die Kreiswerke jetzt abgeben. Die ökonomische Grundlage hängt wesentlich von Förderungen ab – auch vom Landkreis für investive Zuschüsse.

Auch die Züge für die Heidekrautbahn auf der Linie RB27 kosten viel Geld. Wie viel, das ist bisher unbekannt. Der Öko-Zug ist im Verhältnis 1:3 teurer als ein herkömmlicher Dieselzug, würde sich aber nach acht bis zehn Jahren amortisieren. Eine Fahrt mit dem Neuling "Coradia iLint" soll ab Fahrplanwechsel 2022 möglich sein. Der neue Wasserstoffzug macht mit bis zu 140 Kilometer pro Stunde Tempo. Direkt soll es von Basdorf nach Berlin-Gesundbrunnen gehen – in 20 Minuten für 4000 Fahrgäste täglich. Als Leuchtturmprojekt hofft der Kreis auf mehr Förderungen.