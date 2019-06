Mit Zylinder zur Landpartie nach Oberkrämer

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Die Landpartie in Oberkrämer wird größer und umfangreicher. Das sagt Regionalmanagerin Kerstin Rosen am Montag zur Vorstellung des Programms für Sonnabend, 15. Juni. Mit dabei hat sie eine Radkarte, die die Veranstaltungen miteinander verbindet. "Wir möchten die Gäste einladen, die Landpartie mit dem Fahrrad zu erkunden", sagt sie. Nur durch die gesperrter Brücke in Bärenklau wäre die Strecke etwas länger geworden. Der Weg führt deshalb durch Neu-Vehlefanz.

Wer aufs Auto verzichten will, kann zudem in die neue Buslinie 823 steigen, die sich im Probebetrieb befindet und von Oranienburg aus Schwante ansteuert. Zum ersten Mal bei der Landpartie dabei ist Bötzow als Standort. Mandy Krenz hat das 25. Dorffest organisiert. "Der Ortsbeirat hat beschlossen, dass wir uns der Landpartie anschließen." Der Nachmittag sei vor allem für Kinder gedacht: Wasserbälle, XXL-Rutsche, Hüpfburg, Pony-Reiten. Auf der Bühne stehen Kita- und Schulkinder, die ein Programm aufführen. In der Bibliothek gibt es zwei Lesungen, die Angler bereiten das Wildschwein zu, die Feuerwehr sorgt für Getränke. Abends werden die Schützenkönige gekürt.

Auf Tradition setzt ebenfalls die Bäckerei Plentz in Schwante. Um 10 Uhr beginnt das Erdbeerfest am Holzbackofen mit einem Markttreiben. Erstmals ist Drums Alive aus Kremmen vor Ort, eine Riesenerdbeertorte wird angeschnitten, das Impro-Theater Berlin sorgt für Stimmung. Da die Bäckerei Teil des Projektes "fontane.kulinarik" ist, spielt auch der Dichter bei der Aktion des Tages eine Rolle. "Jeder, der mit einem Zylinder zu uns kommt, bekommt ein Fontane-Menü gratis", sagte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz. Dazu gehören eine Brotschleife, ein Birnen-Muffin und ein Getränk.

In Bärenklau ist an zwei Stationen etwas los. Wie Ulrick Rack, Vorsitzender des Heimatvereins, sagt, ziehen die Mitglieder in diesem Jahr das Familienfest im Remontehof vor. Allerdings findet es nicht am Sonnabend, sondern am Sonntag, 16. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr statt. Neben Clown und Sportparcours soll es die Möglichkeit geben, sich in Reanimation zu üben. Direkt am Sonnabend lohnt es sich dennoch, nach Bärenklau zu fahren. Falk Bernikas lädt zur Oldtimer-Schau auf seinen Hof, Wendemarker Weg 62. "Es gibt Live-Musik und einen Trödelmarkt", kündigt er an. Vorher unternimmt er eine Ausfahrt mit Gästen aus Oberkrämers polnischer Partnergemeinde Kotun und zeigt ihnen unter anderem das Scheunenviertel.

Die Kulturschmiede in Schwante öffnet an beiden Tagen ihre Tore. "Im Mittelpunkt stehen Vorführungen vom Schmied", sagt Albert Kley von den "Freunden der Kulturschmiede". An Ständen gibt es Marmelade und Jungpflanzen. Hobby-Historiker Gerd Kley stellt die Broschüre zu 100 Jahren Gartensiedlung Schwante vor. Zudem können aus alten Weinflaschen Gläser hergestellt werden. "An beiden Tagen singt der Shanty Chor", so Albert Kley.

Wenige Schritte weiter wartet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr Timon Richter vom LSV Schwante auf Besucher. Auf dem Hof kann Technik bestaunt werden. "Wir haben auch Fontane-Eis, Birne mit Amaretto", verrät Richter. "Wir bieten natürlich Hofführungen an, und die Landfrauen buttern."

Ein großes Fest wird zudem am Schloss Schwante gefeiert, wie Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) sagt. "Bühne, Tanz, Bierzelt, DJ und Band", fasst er zusammen. Die Freikirche veranstaltet zur selben Zeit einen Flohmarkt. "Der Erlös aus dem Kuchenverkauf kommt dem Sommerlager zugute", sagt Simon Plentz. Zudem soll es Infos zur geplanten Kita der Freikirche geben. "Menschen können auch zum Gebet vorbeikommen."

Zurück zum Anfang: Kerstin Rosen wird an der Bockwindmühle Vehlefanz Gäste empfangen. "Drei Müller bieten am Sonnabend Führungen an", sagt sie. Gebuttert wird bei ihr auch.