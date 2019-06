Manege frei für Fantadu

Annette Rothe

Wiesenau ( ) Frische Zirkusluft hat jüngst das Ministerium für Jugend, Bildung und Sport aus Potsdam geschnuppert: In Anzug und Krawatte besuchte Staatssekretär Thomas Drescher die Ministeriumsinitiative "Circus macht Schule" – seit 26 Jahren als Kinder- und Jugendcircusverein Fantadu ein fester Bestandteil in der ostbrandenburgischen Kulturszene.

Um 14.15 Uhr rollte der Staatssekretär vor der ehemaligen Schule in Wiesenau ein. Dort erwarteten ihn bereits rund zehn Offizielle: unter ihnen der Schulamtsleiter Olaf Steinke, die Direktorinnen der Grundschulen Ziltendorf und Groß Lindow Cordelia Becker und Silvane Burkert sowie Amtsdirektor Danny Busse und Vertreter der Gemeinde Wiesenau – aber vor allem ein Teil der über 240 Fantadusies, allen voran "Circusvater" Göran Wegener.

Begrüßung auf Stelzen

Vor der Manege nahmen die Clowns alle fröhlich in Empfang und geleiteten sie in die Trainingsstätte. In der Aula durften die Amtsträger in der Manege Platz nehmen bevor der Circusdirektor Timo auf Stelzen die Gäste begrüßte und zu weiteren vielfältigen Perspektivwechseln einlud. 45 Minuten durften sie dem Alltag entfliehen.

Begleitet vom Fantadu-Song erklommen Akrobaten Leitern, umringten kleine Tuchjongleure und Einradakrobaten den Staatssekretär mit seinen Begleitern. So durften diese kurz im Mittelpunkt stehen, um gleich wieder von den eleganten Hula-Hooperinnen am Boden und sodann von den Luftringen an der Auladecke in den Bann gezogen zu werden.

Dazwischen erzählte Göran Wegener von den Anfängen und der Entwicklung des jetzigen Kinder- und Jugendcircus in den Räumlichkeiten der Aula Wiesenau. Damals zunächst noch als ein Schulcircus unter vielen anderen bekannt, sagt er, sei Fantadu heute ein überregional bekanntes Juwel für die ostbrandenburgische Provinz.

Vor dem vorgestellten Vermählungstanz betonte der Pädagoge Göran Wegener noch einmal, wie wichtig Zuverlässigkeit, Vertrauen und Gemeinschaft für Fantadu ist. Unter der feinfühligen und gelassenen Regie der "Circusmutter" Jeannette Wegener füllte sodann der Finalsong aller anwesenden schätzungsweise 100 kleinen und großen Fantadusis den Raum.

Nach dem verklingenden letzten Ton konnte sich auch der Staatssekretär dem Beifall nicht entziehen. Die ersten Worte richtete er auch gleich an die Kinder, die für die Show ihr Bestes gaben. "Ihr gehört auf die Bühne", sagte er und dankte allen Mitwirkenden. "So etwas habe ich noch nie gesehen". Besonders die Begeisterung in den Gesichtern der Kinder habe ihm gefallen. Auch Drescher war von der Leistung der Kinder überzeugt. "Ich verneige mich vor diesem Mut, dieser Professionalität und der Gemeinschaftsleistung", sagte er bevor er sogleich hinterm Vorhang verschwand.

Die nächste Showreihe "Perspektiven" wird im Kleistforum Frankfurt (Oder) vom 13. bis 18. Juni vorgestellt.