Der Einzelne im Meer der Demokratie

Stephanie Lubasch

Cottbus (MOZ) Jo Fabian hinterfragt am Staatstheater Cottbus mit Ibsens "Ein Volksfeind" die Macht der Masse.

Ein griechischer Tempel: Männer und Frauen in weißen Gewändern, die sich an Obst, Wein und aneinander laben und ihre stets anwesende Dienerschar herumkommandieren. Wirklich sympathisch wirken sie nicht, die hier zitierten Anfänge der Demokratie. Ebenso wenig wie der Badearzt Thomas Stockmann (großartig: Gunnar Golkowski), der sich wie ein Messias mit großer Botschaft inszeniert.

Das Wasser im neu gebauten Kurbad nämlich, auf dem sich der Reichtum seines Heimatortes gründet, ist, wie er herausgefunden hat, verseucht. Für diese Nachricht, klar, erwartet Stockmann Dank – schließlich lasse sich nun Schlimmeres verhindern. Am Ende von Henrik Ibsens Drama, das Jo Fabian jetzt im Cottbuser Staatstheater neu in Szene gesetzt hat, wird der Wohltäter jedoch als "Ein Volksfeind" gebrandmarkt, einer, der Arbeitsplätze und Wohlstand seiner Mitbürger bedroht.

Ach, wie viel kann man auch heute noch, die Flüchtlingskrise und das erschreckend gute Abschneiden der AfD bei den jüngsten Wahlen im Hinterkopf, herauslesen aus diesem Drama von 1882. Es geht um die Macht der Masse und was sie auszulösen vermag, die Freiheit des Einzelnen, um korrupte Politiker und die Frage, wessen Wohl schwerer wiegt: unser eigenes oder das der anderen? Um dem nachzugehen, hat Fabian das Figurenensemble aufs Nötigste zusammengeschnurrt, dafür die Handlung mit Dramaturg Lukas Pohlmann aber auch für Texte anderer Autoren geöffnet – Aristophanes, Platon, Olympe de Gouges. Mit ihnen fügt er dem Grundkonflikt noch weitere hinzu – den Wunsch der Frauen nach Gleichberechtigung zum Beispiel.

Wenn am Ende die Masse siegt, weil aus ihrer Anonymität heraus die Messer gegen Stockmann gezogen werden, ist all das jedoch vergessen, bleibt das Bild, mit dem Fabian das sich mit stehenden Ovationen bedankende Publikum in den Abend hinausschickt, düster. Die Tür aber in unser Hirn – und Herz – ist wieder einmal offen.

Nächste Vorstellung: 6.6., 19.30 Uhr, Staatstheater Cottbus, Schillerplatz 1, Kartentel. 0355 7824 242