Neue Leiterin für Stadtbibliothek gefunden

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Suche nach einer Nachfolge gestaltete sich etwas länger als erhofft, doch nun gibt es gute Neuigkeiten: Die Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt bekommt nach elf Monaten Suche eine neue Leiterin.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 9. April wurde der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zur Stellenbesetzung der Leitung der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt nun zugestimmt. Ab dem 1. Juni übernimmt Steffi Hoffmann die Leitung der Stadt- und Regionalbibliothek.

Steffi Hoffmann ist gelernte Buchhändlerin und schloss ein Magisterstudium in Germanistik an der Technischen Universität sowie an der Freien Universität Berlin erfolgreich ab. Ferner absolvierter sie eine Ausbildung zur Gemeindepädagogin beim Amt für kirchliche Dienste in Brandenburg. Dem Umstand zum Trotz, dass Bibliotheken und Buchhandlungen gegen Anbieter wie Netflix oder Amazon konkurrieren müssen, leihen und kaufen sich junge und ältere Frankfurter nach wie vor Bücher in gedruckter Form. Am beliebtesten sind Romane und Kochbücher, aber auch Klassiker. Im Bestand der Stadtbibliothek befinden sich rund 135 355 Medien, die genutzt werden können.