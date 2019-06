Liedermacher Klaus Hoffmann lädt nach Neuhardenberg ein

Thomas Klatt

Neuhardenberg (MOZ) Lieder, Sänger und Poeten – so ist das Sängertreffen am Pfingstsonnabend im Neuhardenberger Schlosspark überschrieben. Sechs Interpreten haben sich angekündigt. Kuratiert wird die Veranstaltung von dem Liedermacher und Autor Klaus Hoffmann.

Herr Hoffmann, was macht ein Kurator bei einem Liedermachertreffen?

Das Wort ist ja so mächtig, ich sage immer, ich bin ein "Zusammenbringer". Es ist ein Traum, den ich schon ganz lange hatte: mit Liedermachern und Poeten ein großes Festival zu starten. Aber es ist mir lange nicht gelungen. Irgendwann kamen die Veranstalter aus Neuhardenberg darauf, und wir kamen zusammen. Dann habe ich Sängerinnen und Sänger angesprochen, die ich schon lange kenne, und alle haben zugesagt. Es ein Experiment, dass Künstler, die noch so ’ne eigene Denke haben, für ein großes Open-Air-Konzert zusammenzubringen. Neuhardenberg ist dafür wie geschaffen.

Die Liste derer, die da ab 14 Uhr bis in die Nacht auftreten werden, ist von der Sizilianerin Etta Scollo über den Pazifisten Konstantin Wecker bis zum bissigen Satiriker Hans-Eckardt Wenzel ziemlich bunt gemischt. War diese Auswahl zielgerichtet?

Ich wollte so einen Kreis haben von Menschen, die auch was mit mir zu tun haben, aber auch mit diesem Ort, der doch sehr frei ist. Vor so einem alten Gemäuer zu musizieren, mit so großen Wiesen, da könntest du fast Schubert machen, bis hin zu den Beatles, das hat doch was. Ich wollte einen großen Kreis schlagen. Alle, die auftreten, sind mit ihren Liedern einfach sehr freimütig, sonst wäre es ein Politfestival geworden wie in den Sechzigern. Da wollte ich weitergehen.

Was verbindet denn alle?

Es gibt so eine Vertrauensbasis. Wir alle haben mit dem Markt zu tun, wir alle haben jahrelang Musik verkauft. Da ist es sehr wichtig, trotzdem noch gute Lieder zu machen, ohne dass es so ein deutschsprachiges Einerlei wird.

Hatten Sie auch andere Gäste auf der Liste?

Ich habe mir noch ein paar jüngere Kollegen gewünscht, aber die konnten dann wieder nicht, Marianne Faithfull wäre gerne gekommen, musste dann aber aus Zeitgründen absagen.

Gibt es denn die klassische Liedermacherszene noch, wie man sie aus den 70er-Jahren kennt? Sind die heutigen Pop-Lyriker, die auch auf Pop-Festivals präsent sind, nicht eine Fortsetzung dieser Entwicklung?

Das kann man nicht trennen. Im Grunde kann man bei Schubert anfangen, geht über John Lennon zu Charles Aznavour, landet bei Bob Dylan und kommt zu Van Morrison, dann ist man bald bei textbezogenen Erzählern. Manche der modernen Singer-Songwriter lösen sich vom Kommerz, der weicht dann dem Inhalt. Da bleibt einer an der Gitarre hängen, oder es erzählt einer zum Klavier, das hat sich überhaupt nicht verändert. Wichtig ist, dass die Sprache zusammenkommt und dass die Menschen anders denken und aus ihrem Korsett herauskommen. Etta Scollo kommt aus Sizilien, und als ich sie das erste Mal hörte, da hat sie Pop gemacht, hat was von den Beatles gesungen, jetzt ist sie eine Dramatikerin, die eine eigene Geschichte hat. Wie Erika Pluhar, die aus ihrer Biografie erzählt und das schon über Jahre hinaus. Ich glaube, dass die Menschen heute daran wieder sehr viel mehr interessiert sind.

Sie selbst erzählen auch singend Geschichten, sind aber im Osten weniger bekannt als im Westen …

Moment! Ich war einer der Ersten, der von der FDJ eingeladen wurde, noch vor Udo Lindenberg. Später hatte ich Auftritte von Rostock bis Leipzig. Meine halbe Familie kommt ja aus Kaulsdorf, dieses Hin und Her vor der Mauer hab’ ich als Kind erlebt. Aber ich stand nicht auf das System, ich hatte Probleme mit der Mauer, und das hat sich auch irgendwann niedergeschlagen. Doch mit den Menschen war ich immer zusammen.

Wie wird denn die Auftrittsreihenfolge sein?

Ich leite ja durch das ganze Programm und werde alle entsprechend vorstellen, und irgendwann landen wir dann auch bei mir. Die Reihenfolge möchte ich noch nicht nennen. Wir starten um 14 Uhr, und es geht bis in die Nacht. Ich bin schon gespannt, wie das Publikum reagieren wird.

Konzert: 8. Juni, 14 Uhr, Schlosswiese, Neuhardenberg, Tel. 033476 600750