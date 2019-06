Urteilsverkündung wohl am 14. Juni

Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Lebenslange Freiheitsstrafe oder doch ein Freispruch – weiter als am Montag vorgetragen konnten die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung im Doppelmord-Prozess von Rathenow nicht auseinanderliegen. Wer dafür verantwortlich ist, was im Januar 2018 in der Goethestraße passiert ist, als zwei Menschen gefesselt, getreten und mit Stichverletzungen zurückgelassen wurden, ehe sie an den Folgen eines gelegten Feuers starben – darüber urteilt die 1. Große Strafkammer am Landgericht Potsdam wohl am 14. Juni.

Nach Ansicht des Staatsanwalts sollen die angeklagten Kevin M. und Bodo K. in den nächsten beiden Jahrzehnten letztlich kaum mehr in die Gesellschaft zurückkehren können. Die Strafverteidiger des 53-jährigen Bodo K. plädierten dagegen auf Freispruch. M.s Anwälte werden erst am Freitag ab 9.00 Uhr plädieren. Beide Angeklagte hatten mehrere Monate geschwiegen, aber kurz vor dem Ende des Prozesses noch Aussagen gemacht. Darin gestanden sie ihre Anwesenheit am Tattag und Tatort zwar ein – schoben das üble Zurichten der Opfer und die Stiche jeweils auf den anderen.

Staatsanwalt Peter Petersen sah die Schuld der beiden Angeklagten nach 33 Verhandlungstagen und einer umfassenden Beweisaufnahme als erwiesen an. Er forderte für den 29-jährigen Kevin M. lebenslange Haft . Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Folgt die 1. Große Strafkammer dem, wäre eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Bodo K. soll wegen zweier Vergewaltigungen und ebenfalls wegen des Doppelmordes 15 Jahre hinter Gitter – die höchstmögliche Strafe, die in Deutschland außerhalb der lebenslangen Haft verhängt werden kann. Letztere bleibt ihm erspart, weil er nach Meinung der Gutachter nur beschränkt schuldfähig ist. Nach der Haft soll K. wegen psychischer Erkrankung im Maßregelvollzug und wegen der Gefährdung für die Öffentlichkeit in der Sicherungsverwahrung bleiben, forderte der Staatsanwalt außerdem. Auch die Anwälte der Kinder und Eltern des getöteten Paares, die als Nebenkläger aufgetreten waren, schlossen sich den Forderungen an. Zwei von ihnen sprachen davon, dass das Paar abgeschlachtet worden sei.

Deutlich wurde, wie unterschiedlich beide Seiten die im Verfahren gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren versuchten. Dabei ging es nicht nur um den Mord – bereits vorher war es im Januar 2018 an zwei Tagen angeblich zu einer Vergewaltigung des späteren Opfers durch K. gekommen. K. habe sie durch Drohungen mit dem Tod zum Geschlechtsverkehr gezwungen, meinte der Staatsanwalt. K.s Anwälte sprachen dagegen von einvernehmlichem Sex. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige und machte eine Aussage bei der Polizei. Aber was ist daraus zu schließen, dass beide noch Kaffee tranken und sich unterhielten – ist es ein instinktives Deeskalieren der Frau, die sonst vielleicht nicht mehr aus der Wohnung gekommen wäre,? Oder zeugt es von einer Einvernehmlichkeit, die die Frau ihrem Lebensgefährten vielleicht nicht erklären wollte?

Die angebliche Vergewaltigung brachte Bodo K. jedenfalls dazu, einen Brief aufzusetzen, den die Frau unterschreiben sollte. Darin sollte sie ihre Vorwürfe zurücknehmen. Aber die Frau unterschrieb nicht – weder, als Kevin M. zu ihr kam, noch in der Nacht, als sie und ihr Partner umkamen. Da kam es zwischen 3.00 und 4.00 Uhr in der Frühe zu einer "Gewaltorgie, die einen fast sprachlos macht", sagte Petersen. Er zählt die Schläge gegen Körper, Kopf und Beine des Paares auf, die Stichverletzungen, von denen einige nur quälen sollten und nicht tief waren. Später wurde die Wohnung in Brand gesteckt – an dem sich ausbreitenden Rauch sollen beide dann gestorben sein, ehe um 6.35 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde. An der Grausamkeit der Tat, eine Voraussetzung für die Bewertung als Mord, ließ er keinen Zweifel. Ein Nebenkläger-Anwalt sagte, das Paar hätte sich seinen Willen nicht brechen lassen und dafür mit dem Leben bezahlt.

Den Weg in die Wohnung soll sich zunächst Bodo K. geebnet haben, indem er mit Hilfe einer Leiter auf den Balkon kletterte und die Tür anschließend von innen für Kevin M. aufmachte. Aber war die Tür vielleicht offen, wie öfter, wenn die Frau wieder einmal einiges getrunken hatte – fragten die Verteidiger. Sie versuchten sichtlich, Zweifel zu streuen über das Geschehen in der Mordnacht. "Für Sie ist es schwierig zu sagen, wie es wirklich gewesen ist", sagte K.s Verteidiger Lüder Suling in Richtung der drei hauptberuflichen Richter und zwei Schöffen. Alles sei unklar, es gebe nur die sich widersprechende Aussagen der beiden Angeklagten.

Suling verwies darauf, dass die einzige DNA-Spur an einem Messer von Kevin M. stammte. M. war es auch, der die Stadt verlassen habe, nicht K. – er wurde später in Stendal verhaftet. Die Befragung von Zeugen, die über K.s Charakter wenig Gutes zu berichten hatten, fand Suling "sehr schwierig". Wenn jeder wisse, was passiert sein soll – wer sage dann schon, dass der K. eigentlich ein ganz sympathischer Mensch sei? Auch das Verhältnis zwischen K. und dem knapp 25 Jahre jüngeren M. sieht er falsch dargestellt. M. sei dem K. hörig - "Woher haben Sie das denn", fragte Suling. Die acht Jahre, die K. im Maßregelvollzug, in einem psychiatrischen Krankenhaus teilweise unter Medikamenten verbracht habe, habe Spuren hinterlassen.

M.s Anwälte werden am Freitag plädieren. Danach haben auch die Angeklagten, die sich Vorwürfe der Emotionslosigkeit gefallen lassen mussten, das letzte Wort.